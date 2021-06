Κοινωνία

Πρύτανης ΑΠΘ στον ΑΝΤ1 για κορονοπάρτι: είναι αντικοινωνικές συμπεριφορές (βίντεο)

Ο Νίκος Παπαϊωάννου, αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει το ΑΠΘ για να εμποδίσει τα κορονοπάρτι.

"Ασυλλόγιστη αποσυμπίεση νέων", χαρακτήρισε τα κορονοπάρτι στο Αριστοτέλειο ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

"Πρόκειται για αντικοινωνικές συμπεριφορές σε καιρο πανδημίας, τόνισε ο πρύτανης σημειώνοντας πως 300 μέτρα απο το Αριστοτέλειο υπαρχουν δύο νοσοκομεία όπου ασθενεις με κορονοϊό δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

"Έχουμε κόψει το ρευμα στην Φιλοσοφική για να εμποδίσουμε τις συγκεντρώσεις και ενημερώνονται κάθε μία ώρα οι αρμόδιες Αρχές, αλλά δεν υπάρχει ουδεμία παρέμβαση, παρότι μετά τα μεσάνυχτα υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας., υπογράμμισε ο Νίκος Παπαϊωάννου.

"Είναι έκνομες ενέργειες και πρέπει να αντιμετωπιστούν απο τις αρμόδιες Αρχές", κατέληξε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

