Χαρδαλιάς: “Καμπανάκι” για 18 περιοχές της Αττικής που μπορούν να γίνουν… “Μάτι”

«Κηρύξαμε και τις 18 περιοχές ως άμεσου κινδύνου», τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας

Δεκαοχτώ περιοχές ως «άμεσου κινδύνου» για τη μετατροπή τους σε περίπτωση πυρκαγιάς σε νέο Μάτι, ανέδειξε, σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά, το πρόγραμμα προσομοίωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας υπογράμμισε πως έχουν γίνει ήδη μελέτες για τις εν λόγω περιοχές και το προσεχές εξαήμερο, ειδικά συνεργεία θα αναλάβουν την υλοποίηση κρίσιμων έργων αντιπυρικής θωράκισής τους, όπως η τοποθέτηση δεξαμενών, η διάνοιξη δρόμων διαφυγής και άλλα, προκειμένου να αποτραπεί νέα τραγωδία.

Πέραν αυτών, ο υπουργός απάντησε και για την φωτιά στο Αλεποχώρι σημειώνοντας ότι ο μηχανισμός αντέδρασε άμεσα και παρά τις αντίξοες συνθήκες δεν υπήρξε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μεταξύ άλλων, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι εντός 4,5 ωρών η φωτιά διέγραψε πορεία 10,3 χιλιομέτρων περνώντας μέσα από οικισμούς. «Σε τέτοιες καταστάσεις η κεντρική εντολή είναι “σώστε τους ανθρώπους”» είπε ο κ. Χαρδαλιάς

Συγκεκριμένα ο κ. Χαρδαλιάς απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Χαράς Καφαντάρη είπε: «Τρέχουμε πρόγραμμα προσομοιώσεων. Μετά από την άσκηση ρωτήσαμε την αρμόδια υπηρεσία να μας υποδείξει τις επικίνδυνες περιοχές της Αττικής που μπορούν να γίνουν “Μάτι”. Μας έδειξαν 18 περιοχές. Η δική μας αρχική εκτίμηση ήταν για 4 που όλοι έχουμε δει δια γυμνού οφθαλμού σε Πόρτο Γερμενό, Ιπποκράτειο Πολιτεία, Σχοινιά κ.α. Το πρόβλημα όλων αυτών των περιοχών υπάρχει εδώ και δεκαετίες αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα. Εμείς αναλάβαμε και αυτή την ευθύνη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κηρύξαμε και τις 18 περιοχές ως άμεσου κινδύνου για να δώσουμε την δυνατότητα στους αυτοδιοικητικούς να καθαρίσουν και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

H φωτιά στο Αλεποχώρι

Αναφορικά με την πυρκαγιά στο Αλεποχώρι, ο κ. Χαρδαλιάς απάντησε στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για ολιγωρία λέγοντας: «Μας ρωτάτε πόσο κόστισε η πυρόσβεση. Να μας πείτε πόσο κοστίζει για εσάς μια ανθρώπινη ζωή για να σας απαντήσω. Ούτε ένα ευρώ πίσω δεν θα αφήσουμε για να κάνουμε όσα πρέπει και να κρατήσουμε ασφαλείς τους πολίτες.

Η πυρκαγιά ήταν εξαιρετικά δύσκολη . Εκδηλώθηκε βράδυ και εξελίχθηκε κάτω από επικίνδυνες συνθήκες με ριπές ανέμου άνω των 8 μποφόρ

Το βράδυ εκείνο η φωτιά σε 4,5 ώρες «έτρεξε» 10,3 χιλιόμετρα περνώντας μέσα από οικισμούς και απειλώντας ζωές. Αν κρίνεται εσείς ανέτοιμο τον μηχανισμό που εκκένωσε οικισμούς και έσωσε ζωές είναι ύβρις απέναντι σε πυροσβέστες και εθελοντές και ΕΛΑΣ.

Ο μηχανισμός λειτούργησε. Από τις 6 το πρωί είχαμε όλο το στόλο – και από Θεσσαλονίκη – και έκανε βολές».

Διέψευσε, τέλος, τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που τον εμφανίζουν να επιρρίπτει την πυρκαγιά σε «ατυχία».

