Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID: περνάει την Τρίτη από το Ευρωκοινοβούλιο

Θα εκδίδεται από τις κρατικές Αρχές και θα διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση εντός ΕΕ από 1η Ιουλίου.

Ψηφίζεται αύριο Τρίτη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID, το οποίο θα διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση εντός ΕΕ από 1η Ιουλίου.

Η ολομέλεια της συνόδου θα ξεκινήσει στις 10:00. Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τον Επίτροπο Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς και την πορτογαλική προεδρία και το βράδυ θα γίνει η ψηφοφορία, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID θα εκδίδεται από τις κρατικές αρχές και θα είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή. Θα πιστοποιεί ότι κάποιος έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού ή έχει πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα τεστ ή έχει αναρρώσει από την μόλυνση. Ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να εκδίδουν πιστοποιητικά τα οποία είναι διαλειτουργικά, συμβατά, ασφαλή και επαληθεύσιμα εντός της ΕΕ.

«Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν την επιβολή επιπλέον ταξιδιωτικών περιορισμών όπως η καραντίνα, η απομόνωση ή η διενέργεια ελέγχων εκτός αν θεωρούνται απαραίτητοι και αναλογικοί για την προστασία της δημόσιας υγείας», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

