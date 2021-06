Κόσμος

Μπάιντεν - Ερντογάν: Η ανατολική Μεσόγειος στην ατζέντα της συνάντησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για τα θέματα της συνάντησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στη συνάντηση του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την επόμενη εβδομάδα, θα έχει μια διευρυμένη συζήτηση για την ανατολική Μεσόγειο, τη Συρία, το Αφγανιστάν καθώς και για το πώς θα αντιμετωπιστούν κάποιες από τις διαφωνίες που έχουν Ουάσινγκτον και Άγκυρα, δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Jake Sullivan, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Sullivan δήλωσε ότι τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Ερντογάν, οι οποίοι γνωρίζονται για πολλά χρόνια, προσβλέπουν σε μια επαγγελματική συνάντηση για να έχουν μια ευρεία ανασκόπηση των διμερών σχέσεων.

Στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, οι δύο ηγέτες θα αξιολογήσουν τις σχέσεις των χωρών και το πώς οι ΗΠΑ και η Τουρκία μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιες "από τις σημαντικές διαφωνίες στις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και σε άλλα θέματα", είπε ο Sullivan.

"Ο πρόεδρος Μπάιντεν γνωρίζει πολύ καλά τον Ερντογάν, οι δύο τους έχουν περάσει πολύ χρόνο μαζί και οι δύο, νομίζω, περιμένουν την ευκαιρία αυτή ώστε να έχουν μια επαγγελματική συνάντηση για να αξιολογήσουν το πλήρες φάσµα της σχέσης" των δύο χωρών, πρόσθεσε ο Jake Sullivan.

Ειδήσεις σήμερα:

Βραζιλία: Η Μανάους στις φλόγες λόγω θανάτου διακινητή (εικόνες)

Φονικό στην Κέρκυρα: Τι έγραφε στα τρία σημειώματα ο δράστης - αυτόχειρας (βίντεο)

Αλτσχάιμερ: Φάρμακο εγκρίθηκε από την FDA