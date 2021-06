Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Λαύριο: ξέσπασε με… κατοστάρα το “τριφύλλι”

Οι «πράσινοι» επιβεβαίωσαν με εμφατικό τρόπο το ρόλο του φαβορί και πήραν κεφάλι στη σειρά των τελικών, μετά την ψυχρολουσία στο Λαύριο.

Ο Παναθηναϊκός ανέκτησε το προβάδισμα (2-1) στη σειρά των τελικών της Α1 Ανδρών/Basket League και πλέον έχει την ευκαιρία την προσεχή Πέμπτη (10/6, 20:00) με «διπλό» να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 103-74 του Λαυρίου στο Game 3, με την ομάδα του Χρήστου Σερέλη να ψάχνει ακόμη μία υπέρβαση αν θέλει να παραμείνει «ζωντανή» και να επιστρέψει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (24-20), ο Παναθηναϊκός βασίστηκε στο «ζεστό» χέρι του Μπρέι (4/5 τρ., στο Α' ημ.), εξασφαλίζοντας μία διψήφια διαφορά στο 15΄ (32-22), την οποία συντήρησε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (44-30).

Το Λαύριο, πάντως, «πάτησε» πάνω στην έλλειψη διάρκειας του «τριφυλλιού» στην άμυνα και βρίσκοντας ρυθμό από τα 6.75, απάντησε με επιμέρους σκορ 5-14, μειώνοντας σε 49-44 στο 23΄.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη γραμμή ψηλών του, πέρασε τη μπάλα μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και χωρίς να αγχωθεί έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +14 (71-57).

Με τους «πράσινους» να μην έχουν διάθεση για νέες... περιπέτειες, η ομάδα του Όντεντ Κάτας πάτησε γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο, μετατρέποντας σε... παράσταση για ένα ρόλο τον αγώνα, μέχρι το τελικό 103-74.

Κορυφαίος του Παναθηναϊκού ο Μπεν Μπέντιλ με 28 πόντους, ενώ στους 21 σταμάτησε ο Τι Τζέι Μπρέι (7/9 τρίποντα). Από το Λαύριο, ξεχώρισε ο Τάισον Κάρτερ με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 44-30, 71-57, 103-74

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Ψαριανός, Σώμος

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Κάτας): Μπρέι 21 (7), Παπαγιάννης 10, Παπαπέτρου 16 (1), Χεζόνια 3 (1), Γουάιτ 11 (3), Μποχωρίδης, Δίπλαρος 1, Κασελάκης 5 (1), Μήτογλου 6, Μπέντιλ 28, Σαντ-Ρος 2.

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 14 (1), Μουράτος 12 (1), Ντιαλό 11 (3), Ντέιβις 7 (1), Γερομιχαλός 7 (1), Κόζι 11 (3), Σάβατζ 3 (1), Περσίδης 3 (1), Ερμείδης, Ανοσίκε 2, Βουλγαρόπουλος 2, Μαστρογιαννόπουλος 2.

