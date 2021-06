Πολιτική

Ερώτηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για τα δάνεια της ΝΔ

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να ενημερωθεί η Βουλή για τις ρυθμίσεις των χρεών της Νέας Δημοκρατίας.

Το θέμα των δανειακών υποχρεώσεων της ΝΔ θέτει με επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλ. Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ερωτά τον κ. Μητσοτάκη:

Για ποιον λόγο εμφανίζεται αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του κυβερνώντος κόμματος προς τις τράπεζες το 2020 κατά 34.285.291,72 ευρώ, ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια της δήθεν εξυγίανσης το χρέος της Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκε κατά περίπου 118 εκατομμύρια ευρώ; καθώς επίσης

Ποιες είναι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων της ΝΔ, ποιοι οι όροι και οι προϋποθέσεις των ρυθμίσεων αυτών και για ποιόν λόγο αρνείται μέχρι σήμερα να τις δημοσιοποιήσει;

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι "η δημοσιοποίηση των ισολογισμών των πολιτικών κομμάτων για το έτος 2020, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, έφερε για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο το ζήτημα της εξαιρετικά προβληματικής οικονομικής κατάστασης συγκεκριμένων κομμάτων και, ιδίως το θέμα του τραπεζικού τους δανεισμού, ο οποίος για το κυβερνών κόμμα της ΝΔ ανέρχεται πλέον στο αστρονομικό ποσό των 342.950.583,94 ευρώ".

Σημειώνει επίσης ότι "παρά τις προσπάθειες της περιόδου 2015- 2019 για την οικονομική εξυγίανση και τη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση των κομμάτων και σε πλήρη αντίθεση με τις διακηρύξεις του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωνε υπερήφανος που κατάφερε να βάλει σε τάξη τα οικονομικά του κόμματός του, η ΝΔ αποδεικνύεται ότι συνεχίζει την ίδια «αμαρτωλή» πολιτική του παρελθόντος. Παρά το γεγονός ότι αύξησε τα καθαρά έσοδά της μεταξύ 2019 και 2020, καθώς και τον βαθμό παγιοποίησης και την ταμειακή της ρευστότητα, εμφανίζεται να έχουν αυξηθεί οι δανειακές υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες κατά 34.285.291,72 ευρώ, δηλαδή κατά 11%, μέσα σε έναν μόνο χρόνο!"

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ "πρόκειται για μία κατάσταση που αποτελεί, όπως είναι προφανές, μία νάρκη διαρκείας στα θεμέλια της πολιτικής ζωής του τόπου και της υγιούς λειτουργίας της δημοκρατίας, καθώς εγείρει ζητήματα διαφάνειας και ανεξαρτησίας των πολιτικών κομμάτων, και μάλιστα του κόμματος που αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας. Αποδεικνύεται ότι για ένα μέρος του πολιτικού συστήματος το πρόβλημα είναι δομικό και, όπως φαίνεται από τον πρόσφατα δημοσιευμένο ισολογισμό του κυβερνώντος κόμματος, συνεχίζεται και διευρύνεται".

Την ίδια στιγμή, προσθέτει, "οι οικονομικές επιλογές της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας αποτελούν ευθεία πρόκληση προς το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Πρόκληση, προς τους χιλιάδες μικρομεσαίους δανειολήπτες και δανειολήπτριες, που βλέπουν με τρόμο την έναρξη ισχύος του νέου πτωχευτικού νόμου (ν. 4738/2020 "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις"), ο οποίος εξισώνει τα απλά φυσικά πρόσωπα με εμπόρους και επιχειρηματίες, καταργεί κάθε είδους προστασία της πρώτης κατοικίας και αφήνει κάθε υπερχρεωμένο πολίτη αντιμέτωπο με τον κίνδυνο ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας του, με απλή αίτηση των πιστωτών του. Αλλά και πρόκληση προς τις χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που αντιμετώπισαν την τελευταία χρονιά τεράστια προβλήματα ρευστότητας, αντιλαμβάνονται ωστόσο ότι η «κάνουλα» του τραπεζικού δανεισμού παραμένει γι' αυτούς κλειστή ή συνοδεύεται από ιδιαίτερα επαχθείς, αν όχι απαγορευτικές, προϋποθέσεις".

