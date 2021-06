Αθλητικά

Roland Garros – Ναδάλ: συνεχίζει ακάθεκτος ο βασιλιάς… στο χώμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επόμενος αντίπαλός του στους προημιτελικούς θα είναι ο Αργεντινός, Ντιέγκο Σβάρτσμαν, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει χάσει ούτε σετ στη διοργάνωση.

Αρχίζει να βρίσκει ρυθμό στο Roland Garros ο «Βασιλιάς» του χώματος, Ράφαελ Ναδάλ. Ο «Matador» δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ (7-5) κι από κει και πέρα έκανε «περίπατο» φτάνοντας άνετα στο 3-0 (6-3, 6-0), σφραγίζοντας την είσοδό του στον 5ο συνεχόμενο προημιτελικό του Γαλλικού Όπεν.

Ο 35χρονος Ισπανός έχει βάλει... πλώρη για το 14ο του τρόπαιο στο Παρίσι και προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει αντίπαλο που να μπορεί να τον σταματήσει. Έστω κι αν βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» στο πρώτο σετ, όταν ο Σίνερ έφτασε στο 5-3, ένα game μακριά από το 1-0.

Εκεί ο Ναδάλ έδειξε χαρακτήρα και παίροντας τα 14 από τα επόμενα 17 games του αγώνα έφτασε στο 3-0 και στην 4η συνεχόμενη νίκη του στο τουρνουά, μέσα σε 2 ώρες και 19 λεπτά αγώνα.

Επόμενος αντίπαλός του στους προημιτελικούς θα είναι ο Αργεντινός, Ντιέγκο Σβάρτσμαν, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει χάσει ούτε σετ στη διοργάνωση, ωστόσο, την Τετάρτη (9/06) το νο10 της παγκόσμιας κατάταξης θα κληθεί να κάνει μία τεράστια υπέρβαση.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός – Λαύριο: ξέσπασε με… κατοστάρα το “τριφύλλι”

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID: περνάει την Τρίτη από το Ευρωκοινοβούλιο

Ινδία: πολύνεκρη φωτιά σε εργοστάσιο χημικών