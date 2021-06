Κοινωνία

Κορονοϊός - Θεία Κοινωνία: Σε αργία ιερέας που χρησιμοποιούσε κουταλάκια μιας χρήσης

Τι αναφέρουν πληροφορίες για την τιμωρία του κληρικού, ο οποίος θεώρησε πως έτσι προστάτευε τους πιστούς από την μετάδοση του κορονοϊού.

Σε αργία τέθηκε από τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων ιερέας που λειτουργούσε σε χωριό του νομού επειδή χρησιμοποίησε κουταλάκια μιας χρήσης για τη Θεία Κοινωνία.

Όπως αναφέρει το tzafnews.gr πρόκειται για την πρώτη τιμωρία κληρικού για θέμα δημόσιας υγείας. Το περιστατικό συνέβη πριν από μερικούς μήνες, αλλά δεν είχε γίνει γνωστό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιερέας ,χρησιμοποιώντας κουτάλια μιας χρήσης ήθελε να ελαχιστοποιήσει κατά την άποψή του, τον κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού μέσω της Θείας Μετάληψης.

Η πρωτοβουλία αυτή έφερε και την ποινή της αργίας τριών μηνών για τον προσεκτικό παπά. Η απόφαση του Μητροπολίτη δημιούργησε ανησυχία στις τάξεις του τοπικού κλήρου οι οποίοι κάνουν λόγο ακόμη και για σκοταδιστική απόφαση από έναν νέο σε ηλικία ποιμένα. “Κάτι τέτοιο επί μακαριστού Θεόκλητου θα ήταν αδιανόητο” μας είπε υψηλόβαθμος κληρικός.

