Μαρία Σάκκαρη: ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, οι πανηγυρισμοί και η "σχέση" τους

Στις κερκίδες του «Court Suzanne-Lenglen» στο Παρίσι βρέθηκε ο γιος του Πρωθυπουργού, για να πανηγυρίσει τις νίκες της Μαρίας Σάκκαρη.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε στις κερκίδες του «Court Suzanne-Lenglen» στο Παρίσι, όπου διεξάγεται το Ρολάν Γκαρός και πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στη Σοφία Κένιν με την οποία η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τους τελευταίους μήνες ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρίσκεται σε σχέση με τη Μαρία Σάκκαρη.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος πρόσφατα απολύθηκε από τον Στρατό, ταξίδεψε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει από κοντά τις εμφανίσεις της Μαρίας Σάκκαρη.

Μάλιστα, η κάμερα της τηλεόρασης τον εντόπισε πολλές φορές να χειροκροτεί τις προσπάθειες της Ελληνίδας τενίστριας.

