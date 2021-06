Κοινωνία

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: Στον ανακριτή ο 75χρονος

Ο 75χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Τι υποστηρίζει ο ίδιος.

Ενώπιον της 20ης ανακρίτριας οδηγείται σήμερα το πρωί ο 75χρονος ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε την πρώην σύζυγό του έξω από το σπίτι της στην Αγία Βαρβάρα.

Ο 75χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία αναμένεται να επαναλάβει στην απολογία του τα όσα υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Ο κατηγορούμενος , που παραδόθηκε στις αρχές που τον αναζητούσαν ως δράστη του εγκλήματος, οδηγήθηκε μετά τον Εισαγγελέα στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος, είχε έντονες διαφωνίες με το θύμα που αφορούσαν οικονομικά και περιουσιακά ζητήματα.

"Όταν με είδε μου μίλησε απαξιωτικά. Της ζήτησα τα κοσμήματα της οικογένειάς μου και είπε χέστηκα ρε μαλάκα. Την πυροβόλησα και έφυγα. Πήγα προς το Δαφνί και έμεινα εκεί για ώρες. Είμαι 75 ετών, με είχε ανασφάλιστο για πολλά χρόνια και δεν είχα σύνταξη. Το όπλο είναι παλιό και το είχα βρει σε μία μετακόμιση που είχε βοηθήσει ένα φίλο. Αυτό που περνούσα σε επίπεδο απαξίωσης όλα αυτά τα χρόνια δεν περιγράφεται. Με είχε αποκλείσει οικονομικά από τα πάντα. Με είχε αποκόψει από τα παιδιά και τα εγγόνια μου", φέρεται να υποστήριξε ο 75χρονος.

«Τραγικό γεγονός» και «πράξη που κανείς δεν επικροτεί», χαρακτήρισε τη δολοφονία της γυναίκας στην Αγία Βαρβάρα ο συνήγορος του 75χρονου δράστη, Θοδωρής Μαντάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Ο δικηγόρος δήλωσε ότι, ο εντολέας του «εμφανίστηκε μετανιωμένος και επέστρεψε το όπλο του εγκλήματος».

