Καιρός - Τάσος Αρνιακός: Καταιγίδες και χαλαζόπτωση την Τρίτη (βίντεο)

Αναλυτική πρόβλεψη του μετεωρολόγου του ΑΝΤ1, Τάσου Αρνιακού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η αστάθεια του καιρού, με βροχές και καταιγίδες, θα κρατήσει για τις επόμενες δυο εβδομάδες, αφού μια ψυχρή μάζα από την βόρεια Ευρώπη έχει καθίσει πάνω από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρωινή πρόβλεψη του μετεωρολόγου του ΑΝΤ1, Τάσου Αρνιακού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναμένονται σήμερα ισχυρότερες βροχές σε Μακεδονία κια θράκη με χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένονται συννεφιές και το απόγευμα θα σημειωιούν μπόρες στα δυτικά και βόρεια.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά διαστήματα από το μεσημέρι ισχυρές, με χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

