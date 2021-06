Κοινωνία

Μπαλάσκας για Αγία Μαρίνα: θα βίαζαν την κοπέλα, αλλά θα μείνουν “ατιμώρητοι” (βίντεο)

Τι είπε για το πλαίσιο ποινών και τα νομικά εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι δικαστές. Τι απαντά στην ΕΔΕ της ΕΛΑΣ και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

«Είναι πολύ κακό ιδιαίτερα στον συνδικαλισμό να επικρατεί το θυμικό και όχι η αλήθεια, όταν θέλουν οι άνθρωποι να λένε την αλήθεια», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Σταύρος Μπαλάσκας, συνδικαλιστής αστυνομικός, ο οποίος βρέθηκε στο «στόχαστρο» της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αναφορικά με δηλώσεις του για την αντιμετώπιση από την Δικαιοσύνη, όσων συλλαμβάνονται από τους αστυνομικούς.

Όπως σημείωσε ο συνδικαλιστής αστυνομικός, «έχω πει πολλές φορές ότι οι δικαστές είναι οι καλύτεροι που έχουμε, αλλά δεν τους παρέχονται τα εργαλεία από την πολιτεία για να μην αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους στο πεζοδρόμιο».

«Ίσως και η διατύπωση “εμείς τους πιάνουμε και αυτοί τους αφήνουν”, να ενόχλησε», παρατήρησε ο Γιώργος Παπαδάκης, με τον Σταύρο Μπαλάσκα να απαντά «δεν ξέρω τι κίνησε τα ελατήρια της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων».

Αναφερόμενος και στην ΕΔΕ που διατάχθηκε από την ηγεσία της Αστυνομίας, είπε «εγώ, σαν Μπαλάσκας, είμαι συνδικαλιστής, αλλά δεν παύω να έχω την ιδιότητα του αστυνομικού. Η ΕΔΕ είναι διερεύνηση, όχι ποινές. Τι είπα; Με ρώτησε δημοσιογράφος “υπάρχει μόνο στην Ελληνική Αστυνομία διαφθορά;” και είπα ότι “υπήρχε παλαιότερα το παραδικαστικό, ο γιατρός μου ζητάει φακελάκι, υπάρχει στην Πολεοδομία. Γιατί μιλάμε μόνο για διαφθορά στην Αστυνομία; Εμείς έχουμε και Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και άλλες δέκα υπηρεσίες που μας ελέγχουν. Εγώ μίλησα για παραδικαστικό κύκλωμα και για διαφθορά που ακούμε ακόμη και σήμερα. Δεν είπα ότι είναι διεφθαρμένοι οι δικαστές. Είναι ατόπημα, διότι οι κ. Εισαγγελείς παρερμήνευσαν τα λεγόμενα μου».

«Χρόνια τώρα λέμε ότι πάντα υπάρχει διαφθορά σε όλα τα κλιμάκια της δημόσιας ζωής και στην Ελληνική Αστυνομία. Γιατί φτιάχτηκε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στην Αστυνομία; Για την διαφθορά. Εγώ έχω σοβαρό πρόβλημα με τους διεφθαρμένους, το ξέρετε… Εγώ ζω με τον μισθό μου. Είμαι ο μοναδικός συνδικαλιστής, που αν και δικαιούται ολική απαλλαγή λόγω της συνδικαλιστικής ιδιότητας του, παίρνω το όπλο μου και μπαίνω στο περιπολικό και κάνω την υπηρεσία μου. Εγώ και ο Γιώργος Καλλιακμάνης. Αλλιώς πως θα δω τι γίνεται κάτω; Θα μου το πει ο Παναγιώτης, που του το είπε ο Αντώνης που του το είπε ο Κώστας;», προσέθεσε ο κ. Μπαλάσκας.

«Μπορώ εγώ ως δικαστής να βάλω ισόβια στην φυλακή κάποιον που έχει κάνει δέκα φόνους; Δεν έχω το κατάλληλο νομικό εργαλείο. Τα ισόβια σημαίνουν ότι θα βγει στα 16 χρόνια, διότι αυτό λέει ο νόμος. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και τα ισόβια να είναι ισόβια. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι οι δικαστές είναι διεφθαρμένοι», τόνισε ο Σταύρος Μπαλάσκας, ενώ στη συνέχεια ανέφερε «εκτιμώ τον αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος κάνει την δουλειά του όπως πρέπει», σχολιάζοντας την ΕΔΕ που έχει διαταχθεί από την ηγεσία της Αστυνομίας, μετά την ανακοίνωση της Ένωσης δικαστών και Εισαγγελέων.

Για το περιστατικό στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου, είπε «η αλήθεια είναι ότι αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα που θα μπορούσαν να είχαν βιάσει την κοπέλα, θα πάνε στην Ελληνική Δικαιοσύνη, θα απελαθούν από την χώρα και μετά από ένα μήνα θα μπουν σε ένα βαρκάκι, θα πάνε στην Κω και μετά θα πάρουν το πλοίο και θα έρθουν πάλι στην Αθήνα ή θα μπουν έναν μήνα στην φυλακή ή δύο και μετά….», εννοώντας ότι ουσιαστικά θα μείνουν ατιμώρητοι.





