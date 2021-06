Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού: Να εμβολιαστούν τα παιδιά

"Καμπανάκι" για τα χαμηλά ποσοστά στους εμβολιασμούς. Τι είπε για τα παιδιά, τις εικόνες συνωστισμού και τα κορονοπάρτι.



Την ανησυχία της για τα χαμηλά ποσοστά στους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού στην χώρα και την επάρκεια των εμβολίων, εξέφρασε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού.

«Είμαστε χαμηλά στους εμβολιασμούς, αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι αν έχουμε άμεσα δόσεις για όλους», τόνισε η κ. Λινού, ενώ δήλωσε υπέρ του εμβολιασμού στα παιδιά.



Όπως είπε χαρακτηριστικά «ενώ θα έχουν εμβολιαστεί το 70% των ενηλίκων, τα παιδιά θα είναι ανεμβολίαστα» αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερα κρούσματα στα παιδιά, σημείωσε και πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε πάρει μέτρα για τα παιδιά που θα πάνε σχολείο από Σεπτέμβρη»

Για το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός είπε «υπάρχουν ευαίσθητα επαγγέλματα που θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί οι εμβολιασμοί».

Αναφερόμενη στις εικόνες συνωστισμού από νέους σε κορονοπάρτι η κ. Λινού αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να σκεφτούμε «να στήσουμε στα μπαρ ένα εμβολιαστικό κέντρο».

Μιλώντας για τα προνόμια των εμβολιασμένων είπε ότι αυτό «είναι μια φυσική εξέλιξη», ωστόσο τόνισε ότι «το θέμα δεν είναι τα προνόμια, το ζήτημα είναι να διεκδικούμε εμβόλια».

Η κ. Λινού σημείωσε ακόμα πως θεωρεί ότι «δεν χειριζόμαστε σωστά το θέμα του εμβολιασμού» και τόνισε ότι «χρειάζονται μελέτες για να δούμε τι χρειάζεται ο κόσμος για να πειστεί να εμβολιαστεί». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μετάδοση του κορονοϊού θα ήταν ελάχιστη, αν είχαμε εμβολιαστεί έστω και με την μια δόση.

