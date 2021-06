Αθλητικά

Roland Garros - Σάκκαρη: επόμενη αντίπαλος η κάτοχος του τροπαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η επόμενη αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, η οποία εντυπωσίασε στην νίκη της επί του στο No5 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η κάτοχος του τροπαίου του Roland Garros, Ίγκα Σφιόντεκ, θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στους προημιτελικούς του Γαλλικού Όπεν.

Η 20χρονη Πολωνή νίκησε σχετικά άνετα την Ουκρανή, Μάρτα Κόστιουκ και «σφράγισε» την παρουσία της στην οκτάδα του τουρνουά, στο οποίο φιλοδοξεί κι εφέτος να κάνει το back to back.

Μία ώρα και 32 λεπτά χρειιάστηκε η Σφιόντεκ για να επικρατήσει με 6-3, 6-4 και να βρεθεί για 2η φορά στην καριέρα της σε προημιτελικό ενός Major τουρνουά. Η πρώτη ήταν πέρυσι και πάλι στο Παρίσι, όπου έφτασε μέχρι το τέλος και πανηγύρισε τον πρώτο της τίτλο Grand Slam.

Με την «καθαρή» νίκη επί της Κόστιουκ, η νεαρή τενίστρια από την Πολωνία έφτασε τα 22(!) διαδοχικά κερδισμένα sets στο Roland Garros, ένα άκρως εντυπωσιακό στατιστικό που δείχνει πόσο δύσκολο θα είναι το έργο της Μαρίας Σάκκαρη στον προημιτελικό της Τετάρτης (9/06).

Από τις 3 Ιουνίου 2019 έχει να χάσει σετ στο Παρίσι η Σφιόντεκ, όταν είχε ηττηθεί με 6-1, 6-0 από την Σιμόνα Χάλεπ, στη μεταξύ τους μάχη για τον 4ο γύρο της διοργάνωσης.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι η Μαρία Σάκκαρη διατηρεί δεσμό με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, γιό του Πρωθυπουργού.

Ειδήσεις σήμερα:

H ισχυρότερη έκρηξη στο Σύμπαν έγινε το 2019

Ο κορονοϊός “θέρισε” ζευγάρι 55 και 53 ετών

Κορονοϊός - Θεία Κοινωνία: Σε αργία ιερέας που χρησιμοποιούσε κουταλάκια μιας χρήσης