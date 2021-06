Υγεία - Περιβάλλον

Self test – ΠΦΣ: Τέλος η δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που θέτει χρονοδιάγραμμα στη διάθεση self test.

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούν ότι δεν θα διαθέτουν πλέον τα self test για τον κορονοϊό εξέδωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 19 Ιουνίου, οι πολίτες δεν θα μπορούν να προμηθευτούν τα self tests τους από τα φαρμακεία.

Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό, από πλευράς Πολιτείας, είναι το από πού θα διατίθενται τα δωρεάν τεστ μετά τις 19 Ιουνίου.

«To Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. αποφάσισε με ψήφους 11 υπέρ, 1 για τη διάθεση αποκλειστικά στην εκπαιδευτική κοινότητα και 3 κατά, την διάθεση των δωρεάν Self tests μέχρι και την 19η Ιουνίου 2021, για την πληρέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού και ειδικά για τις ανάγκες των μαθητών λόγω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Μετά την ημερομηνία αυτή οι φαρμακαποθήκες θα πρέπει να παραλάβουν από τα φαρμακεία τα αποθέματα που έχουν μείνει αδιάθετα, καθώς τερματίζεται η δωρεάν διάθεση των self tests.

Από την Δευτέρα 7/6/2021 μέχρι και το Σάββατο 12/6 /2021 θα διατεθούν 3 Self tests για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, που θα αφορούν στο διάστημα 7/6 μέχρι 30/6 σύμφωνα με απόφαση των Συναρμόδιων Υπουργείων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

