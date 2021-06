Οικονομία

Σκυλακάκης: ΕΝΦΙΑ βάσει συνολικής περιουσίας - “Τέλος” τα μειωμένα ενοίκια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο τελευταίος μήνας ισχύος του μέτρου για τα μισθώματα. Πως και που θα αυξηθεί και που θα μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ. Τι είπε για τα τεκμήρια και τον περιορισμό τους.

«Το Κράτος παραπάνω λεφτά δεν θα πάρει από τον ΕΝΦΙΑ, για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα έσοδα θα είναι τα ίδια. Εξαρτάται από την συνολική περιουσία και την αξία της, το ύψος του ΕΝΦΙΑ που θα κληθεί να πληρώσει κάθε ιδιοκτήτης, μετά και την μεταρρύθμιση των αντικειμενικών αξιών, της οποίας τώρα είδαμε την πρώτη φάση», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, προσθέτοντας ότι «η μεταρρύθμιση είναι στα μισά αυτήν την στιγμή και πρέπει να ολοκληρωθεί για να δούμε σε κάθε περιοχή τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ».

«Η μεγάλη αλλαγή με τον ΕΝΦΙΑ είναι ότι πάρα πολλές περιοχές που δεν ήταν ποτέ στο σύστημα, μπήκαν στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών. Θα υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες που θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ με το νέο σύστημα, αυτοί που δεν θα πληρώσουν λιγότερο, θα είναι σίγουρα όσοι βρίσκονται στις περιοχές που τώρα εντάσσονται στις ζώνες αντικειμενικών αξιών», προσέθεσε ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών.

Όπως συμπλήρωσε, «η αύξηση των αντικειμενικών αξιών σημαίνει αύξηση των αξιών των ακινήτων, σημαίνει ότι θα μπορεί ο ιδιοκτήτης να ζητήσει αυξημένο ενοίκιο».

Αναφορικά με τους είκοσι φόρους και τέλη που συμπαρασύρει η μεταβολή των αντικειμενικών αξιών, σημείωσε ότι «οι πολύ χαμηλές αξίες, σήμαιναν ότι η αξία της περιουσίας των Ελλήνων ήταν χαμηλή και τώρα αυξάνεται».

Για τα τεκμήρια και τον περιορισμό τους

«Τα τεκμήρια είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της φορολογητέας ύλης και είναι κάτι που θα θέλαμε να περιορίσουμε και να πιάσουμε πολύ περισσότερο την φοροδιαφυγή. Τα τεκμήρια είναι εκεί για να πιαστούν άνθρωποι που δεν εμφανίζουν εισόδημα και ζουν πολύ καλύτερα. Δεν μας ενδιαφέρει να τιμωρήσουμε κανέναν, πχ. έναν άνεργο που έχει ένα σπίτι», είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

Σε ότι αφορά τα δημοτικά τέλη και την αναπροσαρμογή τους μετά την αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες, ο Αν. Υπ. Εσωτερικών ανέφερε ότι είναι απόφαση των Δήμων το ύψος των δημοτικών τελών.

«Το κύριο μήνυμα που μας στέλνει η αγορά είναι ότι πρέπει να φτιαχτούν καινούρια σπίτια. Εδώ και δέκα χρόνια δεν είχαμε καινούρια σπίτια ούτε ανακαινίσεις. Αυτήν την στιγμή, δίνεται η ευκαιρία να φτιαχτούν καινούρια σπίτια και από εκεί να έρθουν τα επιπλέον έσοδα», επεσήμανε ο κ. Σκυλακάκης, λέγοντας ότι έτσι θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας.

Για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ από τον Μάρτιο, από το 2022 και εξής, πριν δηλαδή την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ο κ. Σκυλακάκης, είπε στον ΑΝΤ1 «ελπίζω και πιστεύω ότι το 2022 θα έχουμε κανένα πανδημικό μέτρο. Εφόσον το 2021 θα έχεις μειωμένο εισόδημα, θα καταγραφεί. Σε ότι αφορά τους μισθωτούς, γνωρίζουμε τα εισοδήματα τους στο τέλος του χρόνου. Μόνο ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες αφορά αυτό το ζήτημα».

Τέλος στα μειωμένα ενοίκια

«Είναι δύσκολο να πληρώσουμε μέσα στον μήνα του προηγούμενου μήνα τα ενοίκια, του προ-προηγούμενου μήνα πληρώνονται συνήθως», είπε ο κ. Σκυλακάκης, απαντώντας στο ερώτημα εάν θα πληρωθούν εντός του μηνός τα μειωμένα ενοίκια του Μαΐου, ενώ επεσήμανε ότι «είναι ο τελευταίος μήνας που θα ταλαιπωρήσουμε τους ιδιοκτήτες, από τον Ιούλιο δεν βρίσκουμε ότι υπάρχει λόγος να συνεχιστεί το μέτρο με τα μειωμένα ενοίκια».

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαλάσκας για Αγία Μαρίνα: θα βίαζαν την κοπέλα, αλλά θα μείνουν “ατιμώρητοι” (βίντεο)

Ισραήλ: η στιγμή που τρύπα “καταπίνει” αυτοκίνητο (βίντεο)

Κορονοϊός - Λινού: Να εμβολιαστούν τα παιδιά