Νετς - Μπακς: Διασυρμός για το Μιλγουόκι

Το Μπρούκλιν κατάφερε να διαλύσει το Μιλγουόκι και να κάνει το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής.





Παίζοντας κατά διαστήματα εξαιρετικό μπάσκετ το Μπρούκλιν κατάφερε να διαλύσει το Μιλγουόκι με 125-86 και να κάνει το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής. Οι Νετς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Τζέιμς Χάρντεν κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό και η σειρά πλέον μεταφέρεται στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους (8/12 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/7 βολές), 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 31 λεπτά συμμετοχής. Δεύτερος σκόρερ των Μπακς ήταν ο Κρις Μίντλετον (17π.) ο οποίος όπως και στο πρώτο ματς ήταν πολύ άστοχος (7/20 σουτ) ενώ 13 πόντους σημείωσε ο Τζρου Χόλιντεϊ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 9 λεπτά και είχε 2 πόντους (0/1 δίποντο, 2/2 βολές) και 1 λάθος.

Για τους Νετς ο Κέβιν Ντουράντ ήταν εξαιρετικός με 32 πόντους (8/12 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/5 βολές) ενώ 22 πόντους (4/8 τρίποντα) πρόσθεσε ο Καϊρί Ίρβινγκ.

Σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε πως δεν κοιτάζει τις διαφορές και το παρελθόν, αλλά μόνο το επόμενο παιχνίδι, που θα διεξαζθεί το Fiserv Forum του Μιλγουόκι. Επίσης ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του πρέπει να βρει έναν τρόπο να σταματήσει τον Κέβιν Ντουράντ.

Πιο συγκεκριμένα ο «Giannis» είπε:

«Προσπάθησα να βρεθώ στα σημεία μου, να εκτελέσω σουτ που δουλεύω. Πρέπει να γίνω πιο επιθετικός στη συνέχεια, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να σταματήσουμε τον Ντουράντ. Όχι να τον σταματήσουμε, να τον δυσκολέψουμε με περισσότερα κορμιά. Στο ένας εναντίον ενός νιώθει άνετα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, το έχω ξαναπεί, είναι ο Κέβιν Ντουράντ. Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, εμείς απλώς πρέπει να προσπαθήσουμε να τον δυσκολέψουμε.

Δεν πετάμε στα σύννεφα και δεν τα βάφουμε μαύρα, ήρθαμε στη σειρά χωρίς να πετάμε στα σύννεφα. Εμπιστεύομαι τη δουλειά μου, τους συμπαίκτες μου, πιστεύω την ομάδα μου. Δεν σκέφτομαι το μέλλον ή το παρελθόν, το μόνο που με νοιάζει είναι να μπω στο αεροπλάνο και να εκτελέσουμε καλύτερα το πλάνο μας στο επόμενο ματς. Δεν δίνω σημασία στο παρελθόν. Είτε χάνεις με έναν πόντο, είτε χάνεις με 30, είναι το ίδιο. Ήμουν λίγο εκνευρισμένος επειδή δεν έβαλα τα σουτ, θα είμαι έτοιμος για το Game 3.

Έχουμε μια ευκαιρία στο γήπεδό μας, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να κοιτάζουμε ένα ματς κάθε φορά. Πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο, μετά να κοιτάξουμε το Game 4. Έχουμε την ευκαιρία και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Εχουμε εγωισμό, είμαστε περήφανοι, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα θέλεις, πρέπει να πάρεις την ομάδα στις πλάτες σου».

Νίκη για τους Σανς

Στο Φοίνιξ οι Σανς ήταν καλύτεροι, επικράτησαν του Ντένβερ με 122-105 και έκαναν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Δύσης. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο (58-57 υπέρ των φιλοξενούμενων) αλλά οι γηπεδούχοι με ένα σερί 16-0 στο τρίτο δωδεκάλεπτο μετέτρεψαν το 72-63 σε 79-72 για να φτάσουν τελικά σε άνετη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους «ήλιους», που είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Μικάλ Μπρίτζες με 23 πόντους ενώ από 21 πόντους είχαν οι Ντέβιν Μπούκερ (8 ασίστ) και Κρις Πολ (11 ασίστ).

Για τους Νάγκετς ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 22 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Άαρον Γκόρντον είχε 18 πόντους και ο Μάικλ Πόρτερ είχε 15 πόντους. Πολύ καλό παιχνίδι έκανε ο Φακούντο Καμπάτσο με 14 πόντους (2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα.

