Γυμνάσια - Λύκεια: Ψηφιακά τα απολυτήρια μέσω gov.gr

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση ψηφιακά των απολυτηρίων. Ποιους αφορά.



Τη δυνατότητα να εκδίδουν ψηφιακά το απολυτήριο ή το πτυχίο τους έχουν οι απόφοιτοι γυμνασίων και λυκείων, γενικών και επαγγελματικών, από το σχολικό έτος 2016-2017 και μετά, καθώς είναι διαθέσιμες οι σχετικές υπηρεσίες στο gov.gr, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο gov.gr, στην κατηγορία «Εκπαίδευση / Αποφοίτηση από το σχολείο». Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται κωδικοί Taxisnet, ενώ για όσο διάστημα ο απόφοιτος είναι ανήλικος οι τίτλοι εκδίδονται με ενέργειες των κηδεμόνων.



Το απόσπασμα του τίτλου που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα, αποθηκεύεται στη θυρίδα του πολίτη (https://my.gov.gr/) και μπορεί είτε να σταλεί ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία είτε να τυπωθεί και να κατατεθεί.

