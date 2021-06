Αθλητικά

Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σήμερα ενισχυμένη απόδοση για νικήτρια την Γαλλία.

Το ερώτημα που κυριαρχεί πριν ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ποια ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Η Γαλλία και η Αγγλία θεωρούνται φαβορί για να σηκώσουν το κύπελλο. Ακολουθούν το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Από την άλλη πλευρά, μεγάλα αουτσάιντερ είναι οι 2 πρωτάρες, η Φινλανδία και η Βόρεια Μακεδονία και αμέσως μετά η Ουγγαρία, η Σκωτία και η Σλοβακία.

Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλά ειδικά στοιχήματα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μεταξύ των οποίων και αυτό για τον νικητή της διοργάνωσης.

Κάθε ημέρα, στα καταστήματα ΟΠΑΠ, προσφέρεται και ένα ειδικό στοίχημα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με ενισχυμένη απόδοση.

Η σημερινή προσφορά είναι για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Γαλλία.

Ο όμιλος του νικητή, η πρόκριση στα προημιτελικά

Οι επιλογές, για τους παίκτες του Πάμε Στοίχημα, με ειδικά στοιχήματα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι πολλές.

Προσφέρονται, μεταξύ άλλων, μακροχρόνια στοιχήματα για τον όμιλο του νικητή, το ζευγάρι του τελικού, την πρόκριση στα προημιτελικά, τα ημιτελικά, τον τελικό, τον καλύτερο παίκτη της διοργάνωσης, τον καλύτερο νέο παίκτη, τον πρώτο σκόρερ κάθε ομάδας, τον συνδυασμό νικητή διοργάνωσης και πρώτου σκόρερ, την ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα/λιγότερα γκολ.

Ο τερματισμός στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου

Πολλά είναι και τα ειδικά στοιχήματα του Πάμε Στοίχημα για τους 6 ομίλους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρονται, για κάθε όμιλο, είναι και αυτές για τον νικητή, την πρόκριση, την 2η θέση, την 3η θέση, την 4η θέση, τον ακριβή αριθμό πόντων, τους Over/Under πόντους, τον τερματισμό στις 2 πρώτες θέσεις, τον πρώτο σκόρερ, τα τέρματα, το τρικάστ με ακριβή σειρά κατάταξης, το φορκάστ με ακριβή σειρά κατάταξης.

Συνδυαστικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και συνδυαστικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Μεταξύ των στοιχημάτων που προσφέρονται είναι και τα ακόλουθα:

Να τερματίσουν στις 2 πρώτες θέσεις στον πρώτο όμιλο η Ιταλία και η Τουρκία & η Δανία να κατακτήσει την τρίτη θέση στον δεύτερο όμιλο & νικητής του έκτου ομίλου η Γαλλία .

και η & η να κατακτήσει την τρίτη θέση στον δεύτερο όμιλο & νικητής του έκτου ομίλου η . Φορκάστ τρίτου ομίλου πρώτη η Ολλανδία-δεύτερη η Ουκρανία & νικητής του τέταρτου ομίλου η Αγγλία & πρώτος σκόρερ του πέμπτου ομίλου ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.