Υγεία - Περιβάλλον

Αντιπυρική προστασία: Έκτακτη χρηματοδότηση σε 16 δήμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λίστα των δήμων που θα λάβουν την έκτακτη χρηματοδότηση για δράση αντιπυρικής προστασίας.

Ποσό ύψους 2.840.000 ευρώ κατανέμεται σε 16 δήμους της χώρας (οι 14 στην Αττική) ως έκτακτη χρηματοδότηση για δράσεις αντιπυρικής προστασίας, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση ανταποκρίνεται στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας 11 δήμων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Το ποσό καλύπτει την εκτέλεση εργασιών που αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών της «Μήδειας» και την ενίσχυση της πυροπροστασίας. Οι δράσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, καθαρισμούς και απομάκρυνση καύσιμης ύλης.

Το ποσό κατανέμεται ανά δήμο ως εξής: Αγίας Παρασκευής 70.000 ευρώ, Καισαριανής 40.000 ευρώ, Κηφισιάς 200.000 ευρώ, Πεντέλης 100.000 ευρώ, Αχαρνών 120.000 ευρώ, Διονύσου 490.000 ευρώ, Λαυρεωτικής 220.000 ευρώ, Μαραθώνος 300.000 ευρώ, Μαρκόπουλου Μεσογαίας 100.000 ευρώ, Ραφήνας-Πικερμίου 120.000 ευρώ, Σπάτων-Αρτέμιδος 80.000 ευρώ, Ωρωπού 250.000 ευρώ, Μάνδρας-Ειδυλλίας 250.000 ευρώ, Μαντουδίου-Λίμνης - Αγ. Άννας 100.000 ευρώ, Αρχαίας Ολυμπίας 200.000 ευρώ και Σαλαμίνας 200.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκθεση “Portals | Πύλη”: Σακελλαροπούλου - Μητσοτάκης στα εγκαίνια (εικόνες)

e-ΕΦΚΑ: νέα υπηρεσία για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

NASA - Γανυμήδης: οι πρώτες κοντινές φωτογραφίες από τον μεγάλο δορυφόρο του Δία