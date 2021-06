Κοινωνία

Σεπόλια: η δολοφονία και το βίντεο - ντοκουμέντο του ΑΝΤ1

Αίσθηση και προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες, τις οποίες μελετά απο την πρώτη στιγμή η Αστυνομία. Τι προκύπτει από το παρελθόν του θύματος.

Σοκ στο Πανελλήνιο προκάλεσε το βίντεο που δημοσιοποίησε ο ΑΝΤ1, με την στιγμή της δολοφονίας του 32χρονου, σε καφετέρια στα Σεπόλια, στις 30 Μαΐου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που εξασφάλισε ο Μανώλης Ασαριώτης, ο 32χρονος, σεσημασμένος για ληστείες και ναρκωτικά, έπινε τον καφέ του, σε κατάστημα στα Σεπόλια, στον εξωτερικό χώρο, έχοντας πλάτη στον δρόμο και όντας απορροφημένος με το κινητό τηλέφωνό του.

Αίφνης, ένας άνδρας τον πλησιάζει από πίσω, με το πιστόλι προτεταμένο και ανοίγει πυρ. Το θύμα δέχεται οκτώ σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματός του και ο δολοφόνος τρέπεται σε φυγή. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το ΑΝΤ1, κι είναι αυτό που από την πρώτη στιγμή αναλύουν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, ο εκτελεστής φορά ανοικτόχρωμο παντελόνι και σκουρόχρωμη μπλούζα με κόκκινα γράμματα.

Το θύμα ήταν από τη Βόρεια Ήπειρο και είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.



Άλλες τρεις φορές είχαν αποπειραθεί να τον δολοφονήσουν. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 32χρονος ανήκε την περίοδο τού 2007 σε μία συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, η οποία χωρίστηκε στα δύο και από τότε τα μέλη της έχουν μεταξύ τους βεντέτα. Μία βεντέτα με δώδεκα δολοφονίας και δέκα απόπειρες.

Λίγες ημέρες πριν την δολοφονία του, το θύμα της επίθεσης είχε συλληφθεί με αλεξίσφαιρο γιλέκο σε αστυνομικό έλεγχο στην Ομόνοια. Λίγες ώρες αργότερα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου μίλησε για απειλές για την ζωή του κι αφέθηκε ελεύθερος.

Δείτε το βίντεο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Δευτέρα:

