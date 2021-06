Κοινωνία

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος: Με κρανιοεγκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής

Στο ιατρικό προσωπικό φέρεται να είπε πως τραυματίστηκε μετά από πτώση από ποδήλατο.

Με κρανιοεγκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας ο πρώην βουλευτής Λάρισας με τη Χρυσή Αυγή Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κ. Αλεξόπουλος εισήχθη εσπευσμένα προχθές Σάββατο στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Στο ιατρικό προσωπικό φέρεται να είπε πως τραυματίστηκε μετά από πτώση από ποδήλατο.



Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Κυανού Σταυρού και εν συνεχεία στην αγειοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου προκειμένου αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του.

