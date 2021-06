“Γαλάζια Ελευθερία” – Κικίλιας: Στα νησιά όλα τα mRNA εμβόλια τις επόμενες μέρες

Υγεία - Περιβάλλον

«Φουλάρει» το πρόγραμμα εμβολιασμού των νησιωτών ενόψει της έναρξης της τουριστικής σεζόν. Πότε θα «δούμε» προνόμια εμβολιασμένων.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμα στα νησιά όλα τα mRNA εμβόλια, όπως αυτά της Pfizer και της Moderna, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Σπρώχνουμε τόσο πολύ το πρόγραμμα "Γαλάζια Ελευθερία" και τώρα στέλνουμε στα νησιά υπερπολλαπλάσιες εμβολιαστικές γραμμές και εμβόλια mRNA, πέρα από το Johnson&Johnson, έτσι ώστε να τονώσουμε ακόμα περισσότερο την εμβολιαστική κάλυψη» εξήγησε. Δήλωσε ικανοποιημένος από το πως εξελίσσεται το πρόγραμμα "Ελευθερία", επισημαίνοντας ότι εάν συνυπολογιστούν τα ραντεβού που έχουν κλειστεί σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες πολιτών, το ποσοστό των εμβολιασμών που έχουν προγραμματιστεί ξεπερνά το 70%.

«Στις ηλικίες άνω των 60 ετών, μαζί με τις πρώτες δόσεις και τα ραντεβού που έχουν κλειστεί, ξεπεράσαμε το 70% των εμβολιασμένων. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά ακόμα και αυτές οι ηλικίες ανεβαίνουν ανά πενταετία. Είναι όλα τα ποσοστά πάνω από 70%, αν συνυπολογίσεις και τα ραντεβού» επισήμανε ο κ. Κικίλιας. Επανέλαβε ότι την Πέμπτη (10/6) ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών με όλα τα εμβόλια και θα ακολουθήσει η ομάδα 18-24, για την οποία -όπως είπε- οι ανακοινώσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα.

Μιλώντας για τα προνόμια των εμβολιασμένων, υποστήριξε ότι «αυτό θα γίνει, αφού δοθεί πρόσβαση στα εμβόλια σε όλους τους πολίτες. Δεν πρόκειται για τιμωρία των υπολοίπων, αλλά για δυνατότητα επιβράβευσης ή διευκόλυνσης αυτών που έχουν εμβολιαστεί με βάση την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα». Ο ίδιος προσδιόρισε ότι η συζήτηση περί προνομίων θα γίνει το φθινόπωρο, λέγοντας: «Θα τελειώσουμε με την τουριστική περίοδο, θα δούμε για την παροχή κινήτρων και το φθινόπωρο θα αποφασίσουμε τι θα γίνει με αυτούς που δεν εμβολιάζονται. Θεωρώ ότι από μόνη της η κοινωνία θα σπρώξει τους υπόλοιπους να εμβολιαστούν. Η κοινωνία δεν μπορεί να μείνει κλειστή έναν ακόμα χειμώνα. Δεν είναι παιχνίδι. Ακόμα χάνονται ανθρώπινες ζωές».

Τέλος για τον εμβολιασμό παιδιών και εφήβων, σημείωσε: «Στόχος είναι να ξεκινήσει πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, από τη στιγμή που οι διεθνείς Αρχές το εγκρίνουν. «Αφήνουμε τους επιστήμονες να μελετήσουν σωστά το τι υπάρχει και ποια είναι η επικινδυνότητα, ποιες είναι οι κλινικές μελέτες για τους εφήβους. Με βάση αυτά τα στοιχεία εισηγούνται οι επιστήμονες και αποφασίζει η κυβέρνηση».

