Κοινωνία

Ζάκυνθος - Ντίμης Κορφιάτης: συλλήψεις για την δολοφονία της συζύγου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόστρατος αστυνομικός ο ένας από τους τρεις συλληφθέντες.

Τρεις ή σύμφωνα με άλλες πληροφορίες πέντε συλλήψεις για τη δολοφονία της συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, έγιναν στη Ζάκυνθο και στην Ηλεία, ύστερα από μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας (07.06.2021).

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. έγινε σε όλη τη Ζάκυνθο και σε άλλες περιοχές, υπό άκρα μυστικότητα και κατέληξε σε τρεις συλλήψεις στο νησί για τη δολοφονία της συζύγου του επιχειρηματία, πριν από έναν χρόνο.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες είναι ένας απόστρατος αστυνομικός.

Άλλος από τους συλληφθέντες εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στον Πύργο,

Μετά την οργανωμένη επιχείρηση, οι τρεις συλληφθέντες στην Ζάκυνθο μεταφέρθηκαν με σκάφος του λιμενικού στην Κυλλήνη και από εκεί, κατευθείαν στη ΓΑΔΑ, σύμφωνα με το imerazante.gr.

Βροχή απο σφαίρες είχε δεχθεί ο Κορφιάτης

«Βροχή» από σφαίρες δέχτηκε σε όλο του το σώμα, ο 53χρονος επιχειρηματίας από τη Ζάκυνθο, κατά τη διάρκεια της δολοφονικής επίθεσης που δέχτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής (7/05) στο κέντρο της πόλης.

Αυτό διαπίστωσε κατά την διάρκεια της νεκροψίας - νεκροτομής, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του 53χρονου.

Ο άτυχος άντρας έφερε 19 διαμπερή τραύματα από τις σφαίρες του καλάσνικοφ, εκ των οποίων το ένα θανατηφόρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεπόλια: η δολοφονία και το βίντεο - ντοκουμέντο του ΑΝΤ1

Ισραήλ: η στιγμή που τρύπα “καταπίνει” αυτοκίνητο (βίντεο)

“Καλημέρα Ελλάδα”: Ζαχαράτος και Παγώνη… δίνουν ρέστα (βίντεο)