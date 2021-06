Κόσμος

Σρεμπρένιτσα – Μλάντιτς: Η δικαστική απόφαση για τη σφαγή

Ο άνθρωπος πίσω από τη σφαγή τουλάχιστον 8000 μουσουλμάνων είναι πλέον αντιμέτωπος με την ποινή του.

Οι επιζώντες της σφαγής στη Σρεμπρένιτσα ελπίζουν πως θα δικαιωθούν με την απόφαση που αναμένεται να εκδώσει σήμερα το Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών για τον εγκληματία πολέμου και πρώην διοικητή των Σερβοβόσνιων, Ράτκο Μλάντιτς.

Περισσότεροι από 8000 Βόσνιοι μουσουλμάνοι, άνδρες και αγόρια, σφαγιάστηκαν, με τις σορούς να πετάγονται σε μαζικούς τάφους που ακόμα και σήμερα ανακαλύπτονται μαζί με άλλα στοιχεία των εγκλημάτων του πολέμου, σε ανασκαφές που γίνονται στην περιοχή.

Μέχρι τώρα, οι ειδικοί έχουν βρει και ταυτοποιήσει 6000 θύματα, μέσω του DNA τους, κάτι που επιτρέπει στους συγγενείς τους να τους θάψουν στο νεκροταφείο που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού της Σρεμπρένιτσα.

Το δικαστήριο έχει καταδικάσει πρωτόδικα τον Μλάντιτς, το 2017, ως εγκέφαλο της σφαγής στη Σρεμπρένιτσα και άλλων εγκλημάτων πολέμου, που έλαβαν χώρα την περίοδο 1992-1995, όταν οι Βόσνιοι κήρυξαν την ανεξαρτησία τους, μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Οι Σέρβοι αποτελούν – και σήμερα – σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.

Ο Μλάντιτς έχει κάνει έφεση κατά της καταδίκης του για τη Σρεμπρένιτσα, αλλά η υπόθεσή του έχει αναβληθεί λόγω της πανδημίας.

