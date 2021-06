Οικονομία

Σταϊκούρας για ΕΝΦΙΑ: Σε 10 έως 12 δόσεις η πληρωμή του

Τι είπε για την αύξηση των αντικειμενικών αξιών και τους φόρους ακινήτων. Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες για τα «κουρεμένα» ενοίκια του Μαΐου.

«Θα μπορούσαν να γίνουν και 10 οι δόσεις ή και οριακά περισσότερες. Θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι 12», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σχετικά με τον αριθμό των δόσεων για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ το επόμενο έτος. Προσθέτοντας πως «το σε πόσες δόσεις θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ θα το δούμε την κατάλληλη στιγμή, αλλά δίνεται η δυνατότητα για πολύ περισσότερες από τις 6 δόσεις που τώρα υπάρχουν».

Σύμφωνα, επίσης, με τον υπουργό, «η άσκηση (σ.σ. για τον νέο ΕΝΦΙΑ) συνολικά θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. 'Αρα θα τροποποιήσουμε τους συντελεστές μέσω των οποίων υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ, με βάση το τι θα προκύψει από τον Νοέμβριο. Αν υπάρξει αύξηση του ΕΝΦΙΑ, θα την απομειώσουμε ώστε να είναι μηδενικό το τελικό αποτέλεσμα. Θα αναπροσαρμόσουμε τους συντελεστές». Σημείωσε δε, ότι «δεν θέλουμε να βγάλουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω συνολικό ΕΝΦΙΑ από την άσκηση αυτή. Αλλά είναι προφανές ότι κάποιοι συμπατριώτες μας θα πληρώσουν περισσότερο σε περιοχές που ανέβηκε η αντικειμενική αξία. Μόνο αυτή την περιουσία θα φορολογήσουμε περισσότερο. Θα προκύψουν και μειώσεις φόρων από χαμηλότερες αντικειμενικές αξίες».

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι «στόχος μας είναι μέσω αυτής της άσκησης ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει το 2022 να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% μεσοσταθμικά. Θα επιδιώξουμε συμπληρωματικά προς την άσκηση που συζητήσαμε, να προσθέσουμε αυτή τη νέα μείωση στον ΕΝΦΙΑ».

Μιλώντας στο MEGA, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «οι αντικειμενικές αξίες έπρεπε να αναπροσαρμοστούν για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπάρχουν πολλές περιοχές σε ζώνες που υποφορολογούνταν. Δεύτερον, για τη διαμόρφωση αδιάβλητης τεχνοκρατικής διαδικασίας στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών. Τώρα χρησιμοποιήσαμε μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών για να υπάρχει διαυγής προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Τρίτον, πολλές φορές γίνονται συναλλαγές στις αντικειμενικές αξίες και όχι στις εμπορικές τιμές». Σημείωσε, εξάλλου, ότι «το αποτέλεσμα της άσκησης είναι μία μέση αύξηση συνολικά σε παλιές και νέες ζώνες κατά 8%, όπου περίπου υπάρχει αύξηση στο 55% των παλαιών και νέων ζωνών, μείωση σε ένα ποσοστό 21% και αμετάβλητο έμεινε το 24%».

Για τους υπόλοιπους φόρους στα ακίνητα που επηρεάζονται από τις αντικειμενικές αξίες, ο κ. Σταϊκούρας είπε πως «οι φόροι αυτοί σχετίζονται με τις αντικειμενικές αξίες, αλλά επειδή η άσκηση θα εφαρμοστεί από το 2022, το κάθε νοικοκυριό μπορεί να κάνει τους υπολογισμούς του. Πολλοί συμπατριώτες μας που θέλουν να δρομολογήσουν τέτοιες συναλλαγές, θα τις έχουν προχωρήσει ήδη. Μεταγενέστερα δε θα έχουμε ουσιώδεις μεταβολές».

Όσον αφορά, παράλληλα, το πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες για τα «κουρεμένα» ενοίκια του Μαΐου, ανέφερε ότι «θα επιδιώξουμε μέχρι το τέλος του μήνα να κάνουμε τη σχετική καταβολή. Μέχρι σήμερα στους ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν καταβληθεί περισσότερα από 550 εκατ. ευρώ, αφορολόγητα. Για τον Απρίλιο υπάρχουν ακόμα ορισμένες εκκρεμότητες, όχι πολλές. Το κράτος έχει πάρει το βάρος να πληρώσει τα ενοίκια, στις τιμές πριν την υγειονομική κρίση, ενώ ξέρουμε ότι με κλειστά μαγαζιά υπήρχε ο κίνδυνος πολλοί συμπατριώτες μας να μην πληρώσουν καν ενοίκια. Αυτό επεκτείνεται τον Ιούνιο για τους κλάδους της εστίασης, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, μεταφορών, γυμναστήρια και τις επιχειρήσεις που επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα. Στο λιανεμπόριο θα συνεχίσει να έχει βοήθεια, αλλά πλέον με 40%».

Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει χρονική επέκταση του μέτρου αυτού, απάντησε πως «με βάση τα έως τώρα δεδομένα, φαίνεται ότι αυτό το μέτρο θα εξαντληθεί τον Ιούνιο. Πρέπει κάποια στιγμή να ισορροπήσει η αγορά. Θα δούμε τα στοιχεία του Ιουνίου και ανάλογα θα πράξουμε. Η οικονομία έδειξε σημαντικές αντοχές. Ο σκοπός είναι όσο σταθεροποιείται η οικονομία, να αποσύρονται σταδιακά τα μέτρα στήριξης. Δε θα γίνει άμεσα αυτό, ακόμα έχουμε 4,5 δισ. μέτρα μπροστά μας».

Τέλος, σχετικά με τους πλειστηριασμούς για την α' κατοικία στις ευάλωτες ομάδες, ο υπουργός είπε ότι «υλοποιείται ένας καινούργιος νόμος από την 1η Ιουνίου, με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους συνολικά σε πολύ περισσότερες δόσεις. 240 προς το δημόσιο και μέχρι 420 στις τράπεζες. Ξεκίνησε η πλατφόρμα, και θα ενσωματώνονται σιγά- σιγά όλα τα στοιχεία γιατί η ρύθμιση θα βγαίνει αυτόματα με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά του κάθε πολίτη. Στην ίδια πλατφόρμα θα μπουν στοιχεία από την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες. Θα έχουμε όλο το προφίλ του πολίτη και θα βγαίνει αυτοματοποιημένα η ρύθμιση. Εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος του μήνα θα είμαστε έτοιμοι, ώστε στους επόμενους δύο μήνες να υπάρχει η προσωποποιημένη ενημέρωση του πολίτη».

