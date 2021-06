Υγεία - Περιβάλλον

Σκέρτσος - self test: αλλάζει η πολιτική δωρεάν διανομής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν θα διατίθενται πλέον από τα φαρμακεία τα self test για κορονοϊό, από τις 19 Ιουνίου. Τι θα ισχύσει μετά.

«Η πολιτική δωρεάν διανομής self test στον πληθυσμό μέσω των φαρμακείων ολοκληρώνεται για τον μήνα Ιούνιο έως 19/6, με τη διάθεση 3 τεστ στις ομάδες δικαιούχων (όπως αυτές ορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Παιδείας) κατά τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδας», αναφέρεται σε ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, λίγο αφού ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ανακοίνωσε ότι μετά τις 19 Ιουνίου δεν θα διαθέτει πλέον τα self tests.

Όπως αναφέρει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, «την τρέχουσα εβδομάδα μπορούν να λαμβάνουν από 3 τεστ όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι. Την επόμενη εβδομάδα μπορούν να λαμβάνουν από 3 τεστ όλοι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και όλοι οι πολίτες 18-30 ετών».

«Η πολιτική της δωρεάν διάθεσης self test θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού σε ομάδες δικαιούχων και από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες», εξηγεί ο Σκέρτσος και καταλήγει με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έναρξη του μέτρου:

«Σημειώνεται ότι από τις 12/4 που τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η πολιτική δημόσιας υγείας έχει καταγραφεί, με την ταυτόχρονη συνδρομή του εμβολιασμού και της στοχευμένης δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ, η ακόλουθη πτώση στους εξής δείκτες:

73% κρούσματα COVID

65% νοσηλευόμενοι λόγω COVID

0,73 λόγος εισαγωγών προς εξιτήρια στα νοσοκομεία για ασθενείς COVID

53% μείωση δείκτη θετικότητας».