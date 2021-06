Κόσμος

ΕΕ - Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid: Ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στόχος να αποκατασταθεί η ελευθερία των μετακινήσεων στην ΕΕ με ασφάλεια και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών. Τι δήλωσαν Λόπεζ και Ρέϊντερς.



Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Την υπερψήφιση της συμφωνίας για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid της ΕΕ, ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου και να διευκολυνθούν τα ταξίδια εντός της ΕΕ, ζήτησαν από τους ευρωβουλευτές, τόσο ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέϊντερς, όσο και ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το Πιστοποιητικό, Χουάν Φερνάντο Λόπεζ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Ισπανός σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής, Χουάν Φερνάντο Λόπεζ και εισηγητής της έκθεσης για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό, τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε σε χρόνο ρεκόρ έναν καλό συμβιβασμό με το Συμβούλιο, για να αποκατασταθεί η ελευθερία των μετακινήσεων στην ΕΕ με ασφάλεια, με σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών, χωρίς διακρίσεις και με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο Χουάν Φερνάντο Λόπεζ τόνισε ότι τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, εκτός και αν αυτοί είναι «αναγκαίοι και αναλογικοί» για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο της πανδημίας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να κοινοποιούνται στα άλλα κράτη-μέλη και στην Επιτορπή το αργότερο 48 ώρες νωρίτερα.

Με βάση την αρχή της ακεραιότητας και γνησιότητας των δεδομένων που θα έχει ο κάτοχος αυτού του πιστοποιητικού, θα βεβαιώνεται είτε ότι έχει εμβολιαστεί με κάποιο από τα εγκεκριμένα εμβόλια από τον ΕΜΑ ή τον ΠΟΥ, είτε ότι έχει αρνητικό τεστ τις τελευταίες 72 ώρες, είτε ότι έχει πιστοποιητικό ανάρρωσης.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς ανέφερε ότι η Επιτροπή υπέβαλε το νομοθετικό πλαίσιο του Πιστοποιητικού στις 17 Μαρτίου και σήμερα, μόλις 2,5 μήνες μετά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει τη συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο.





Ο Βέλγος Επίτροπος, τόνισε ότι κάθε πολίτης στην ΕΕ θα έχει νομικό δικαίωμα να λάβει ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό είτε έχει εμβολιαστεί, είτε έχει αρνητικό τεστ, είτε έχει αναρρώσει από τον κορονοϊό. "Το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους ευρωπαίους, οι πολίτες έχουν κα πάλι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, είναι ένα εργαλείο που θα παρέχεται δωρεάν, θα είναι το ίδιο σε όλα τα κράτη- μέλη και θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό σε όλη την Ευρώπη για να συμβάλλει στην αμοιβαία άρση όλων των περιορισμών", είπε.

Ο Ντ. Ρέιντερς αναφέρθηκε και στο κόστος των τεστ, λέγοντας ότι ο κανονισμός του πιστοποιητικού υπογραμμίζει ότι θα πρέπει τα τεστ να είναι οικονομικά για όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα στα άτομα που περνούν καθημερινά τα σύνορα. Υπενθύμισε, ότι η Επιτροπή δεσμεύθηκε να διαθέσει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ για τη διενέργεια τεστ και βρίσκεται σε συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, σχετικά με την τιμή των τεστ. «Ελπίζω πως θα έχουμε αποτελέσματα τις επόμενες εβδομάδες για τα οικονομικά τεστ», είπε ο Επίτροπος.

Εξάλλου, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης τόνισε ότι το Πιστοποιητικό διασφαλίζει πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γίνουν κάποιες τεχνικές διευκρινήσεις, μέχρι το πιστοποιητικό να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου, είπε ο Βέλγος Επίτροπος και πρόσθεσε ότι το Πιστοποιητικό λειτουργεί, ήδη από την 1η Ιουνίου. Ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο ευρωπαίοι πολίτες έχουν λάβει αυτό το πιστοποιητικό και πολύ περισσότεροι θα το λάβουν τους επόμενους μήνες.

"Οι πολίτες θα έχουν ένα εργαλείο στα χέρια τους για να ταξιδέψουν με ασφάλεια αυτό το καλοκαίρι, ένα εργαλείο που θα είναι αποδεκτό όπου και αν πανε στην Ευρώπη", είπε ο Επίτροπος Δικαιοσύνης.

Ο κανονισμός για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid της ΕΕ θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα το βράδυ και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αύριο το πρωί.

