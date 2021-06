Life

Lilibet Diana: Αμερικανίδα ή Βρετανή υπήκοος;

H μικρή Lilibet Diana γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου, στη Santa Barbara της Καλιφόρνια.

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle έγιναν για δεύτερη φορά γονείς αφού έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Συγκεκριμένα, η μικρή Lilibet «Lili» Diana Mountbatten-Windsor, γεννήθηκε την Παρασκευή 4 Ιουνίου, στη Santa Barbara της Καλιφόρνια.

Ο Harry και η Meghan, ονόμασαν την κόρη τους από το οικογενειακό «παρατσούκλι» της Βασίλισσας, ενώ το μεσαίο όνομα της είναι το Diana, στη μνήμη της μητέρας του Harry, της πριγκίπισσας Diana.

Την ανακοίνωση για το ευχάριστο γεγονός, έκανε το ζευγάρι την Κυριακή.

Ποια όμως θα είναι η υπηκοότητα που έχει η μικρούλα πριγκίπισσα; Βρετανική ή Αμερικανική;

