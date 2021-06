Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: η ψυχολόγος της Καρολάιν στη ΓΑΔΑ

Η ψυχολόγος της 20χρονης που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, στα Γλυκά Νερά, οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ.

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής οδηγήθηκε το πρωί η ψυχολόγος της 20χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, στις 11 Μαΐου, στα Γλυκά Νερά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτει πτυχίο ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Όπως αναφέρουν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αστυνομικές πηγές, η παρουσία της ψυχολόγου στη ΓΑΔΑ δεν αφορά την υπόθεση της δολοφονίας, αλλά αποκλειστικά το θέμα της άδειας άσκησης επαγγέλματος και για αυτό τον λόγο δεν εξετάζεται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

