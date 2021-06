Πολιτική

ΝΔ σε Τσίπρα: Από το 2016 το κόμμα δεν έχει δανειστεί

Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή δηλώσεις του για τα δάνεια του κόμματος. "Πυρά" από τον ΣΥΡΙΖΑ.





«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την ανάληψη της αρχηγίας της ΝΔ, το 2016, προχώρησε σε πλήρη εξορθολογισμό των οικονομικών του κόμματος. Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν δραστικά από 9 εκατ. ευρώ το 2015 σε 3,1 εκατ. το 2020. Όλες οι τρέχουσες υποχρεώσεις εξοφλούνται κανονικά, οι παλαιότερες οφειλές σε προμηθευτές μειώνονται σημαντικά, οι ρυθμίσεις σε οφειλές προμηθευτών τηρούνται ευλαβικά και δεν υπάρχουν οφειλές στο δημόσιο, ενώ στις Τράπεζες, έναντι των δανείων, έχει εκχωρηθεί σημαντικό ποσοστό της κρατικής χρηματοδότησης. Αποτέλεσμα του εξορθολογισμού είναι ότι η ΝΔ έχει από το 2016 θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ απαντώντας στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης, αναφέρει ότι στο πλαίσιο διάταξης που προβλέπεται στο καταστατικό της από το 2016, η ΝΔ δεν επιτρέπεται να δανείζεται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. «Και φυσικά δεν έχει δανειστεί. Στον ετήσιο δημοσιευμένο απολογισμό υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή με την ένδειξη «αναλήψεις δανείων» που πάντα έχει ποσό 0», προσθέτει.

Τέλος, η ΝΔ εξηγεί ότι αποκλειστικός λόγος αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων της είναι οι ετήσιοι τόκοι. «Το 2016 οι τόκοι ανήλθαν σε 27,5 εκατ. ευρώ, το 2017 σε 27,6 εκατ. ευρώ, το 2018 σε 30,6 εκατ. ευρώ, το 2019 σε 34,2 εκατ. ευρώ και το 2020 σε 38,1 εκατ. ευρώ. Επομένως το σύνολο των τόκων την τελευταία πενταετία ανήλθε σε 158 εκατ. ευρώ. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο εμφανίζεται αύξηση του τραπεζικού δανεισμού στα 342 εκατ. ευρώ σήμερα», σημειώνει και προσθέτει ότι «αυτή είναι η αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέρεται γι' αυτήν αλλά για τις εντυπώσεις».

ΣΥΡΙΖΑ: Κυνική ομολογία της ΝΔ

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Δημοκρατία. Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

« Η ΝΔ επιβεβαιώνει πλέον επισήμως με την ανακοίνωσή της, ότι αποτελεί τον υπ’ αριθμόν 1 στρατηγικό κακοπληρωτή στη χώρα, αφού συνειδητά συνεχίζει να λειτουργεί δίχως καμία επίπτωση αυγατίζοντας συνεχώς τα χρέη της και φεσώνοντας τους Έλληνες φορολογούμενους.

Ο κ. Μητσοτάκης, που πουλάει δήθεν επιτελική επάρκεια στη διαχείριση των οικονομικών της χώρας, παρέλαβε τα χρέη της ΝΔ στις τράπεζες στα 216 εκατ. ευρώ και τα έχει εκτοξεύσει στα 342 εκατ.

Η κυνική ομολογία της ΝΔ ότι κάθε χρόνο οι τόκοι των χρεών της αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, ξεπερνώντας πλέον σε ετήσια βάση τα 35 εκατ. ευρώ, αποτελεί παραδοχή ότι δεν θα τα ξεπληρώσει ποτέ παρά μόνο ίσως σε είδος με χαριστικές νομοθετικές ρυθμίσεις τους τραπεζίτες, αφού λογιστικά τα χρέη θα διογκώνονται επ’ αόριστον.

Όσο για την οικονομική ασφυξία από τα «πανωτόκια», αν έχει το θράσος ο κ. Μητσοτάκης, ας πει τον πόνο του σε κάποιον εργαζόμενο ή έμπορο, που έχει χάσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και τώρα ετοιμάζεται να χάσει και το σπίτι του από τον νέο πτωχευτικό νόμο της ΝΔ.

Περιμένουμε τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης να έχει την πολιτική αξιοπρέπεια να αναλάβει τη θεσμική του ευθύνη και να έρθει στη Βουλή να απαντήσει στην ερώτηση του κ. Τσίπρα. Να μην κρυφτεί εκ νέου, αυτή τη φορά ως κοινός μπαταχτσής οφειλέτης ».

