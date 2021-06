Life

#MeToo - Λούλης στο “Πρωινό”: όταν σε “πηδάει” κάποιος, δεν μπορείς να πεις ότι σου αρέσει (βίντεο)

Τι λέει ο ηθοποιός για το κοινό και την σχέση μαζί του, την ρόλο στην ταινία για τον Αντετοκούνμπο και για απαξιωτική συμπεριφορά των Αμερικανών συντελεστών.

«Δεν πιστεύω ότι είμαι συμπαθής στον κόσμο. Γενικά υπάρχει ένα θέμα στην χώρα μας, λίγο και παγκοσμίως, υπάρχουν κάποια κομμάτια στον δημόσιο λόγο που πρέπει να είναι μαλακός και στρογγυλεμένος. Αν πεις κάτι που λίγο ξεφεύγει, αν πεις την γνώμη σου, ειδικά αν την πεις όπως εγώ καμια φορά έτσι απρόσεκτα, αυθόρμητα και να μην με νοιάζει καθόλου, οι άλλοι τσινάνε» είπε ο Χρήστος Λούλης, μιλώντας στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα, στο «Πρωινό».

Όπως ανέφερε, «υπάρχουν τόσο σοβαρά πράγματα για τα οποία που μπορούμε να μιλήσουμε και να διαφωνήσουμε, όμως εμείς έχουμε πιάσει το μικρό και το κάνουμε μεγάλο. Πάντα έτσι θυμάμαι να είναι τα πράγματα. Δεν αλλάζουν».

Μιλώντας για τις καταγγελίες για συμπεριφορές εκτός ορίων στον χώρο της υποκριτικής, ο Χρήστος Λούλης είπε ότι το ελληνικό #MeToo «ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να βρούμε την ουσία του πράγματος και να μην κινδυνεύσει να είναι, αυτό που κινδυνεύει να γίνει, ότι είναι πέντε άτομα και πέντε θύματα, άνθρωποι που τους θαυμάζουμε ή όχι. Είναι κάτι γενικότερο. Ταυτόχρονα με την καταγγελία πρέπει να υπάρχει εγρήγορση σε όλους, από τους πάνω έως τους κάτω και για το περιβάλλον που τα «φτιάχνει» αυτά».

«Ο καθένας μιλάει όποτε μπορεί, όποτε του ‘ρθει. Τώρα μπόρεσε, τώρα μίλησε. Δεν ξέρω πότε μπορεί να μιλήσει κάποιος. Ο καθένας έχει την δύναμη και την αδυναμία του. Όσο και να εκτιμάς τους ανθρώπους και προσωπικά και καλλιτεχνικά, πρέπει να ακούς και λιγάκι αυτά που λέγονται», είπε ο ηθοποιός σχολιάζοντας δηλώσεις συναδέλφων του που έχουν ταχθεί αναφανδόν υπέρ των καταγγελλομένων.

Σε ότι αφορά τις επαφές του με ανθρώπους που έχουν κατηγορηθεί από συναδέλφους του, ο Χρήστος Λούλης είπε «Δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι τα έφερε έτσι η ζωή, να μην έχω σχέσεις με κάποιους. Έχω συνεργαστεί με κάποιους. Την «αύρα» ενός ανθρώπου την αντιλαμβάνεσαι ακόμη και αν δεν ίσαι μπροστά σε κάτι αξιόμεμπτο. Δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας».

«Την ώρα που κάποιος σε «πηδάει», ετην ώρα που σε πατάει κάτω, δεν σου αρέσει, δεν μπορούμε να πούμε ότι σου αρέσει. Περνάς δύσκολα, πιέζεσαι», είπε για τις περιπτώσεις θεατρανθρώπων που ήταν κατά γενική ομολογία «σκληροί» με τους συνεργάτες τους, προσθέτοντας ωστόσο ότι «όσο περνάει ο χρόνος και αυτό σε συνάρτηση με τον χαρακτήρα σου και με το ποιος και πόσο σε πίεζε, μπορεί να σε κάνει να καταλάβεις ότι «άξιζε» αυτή η πίεση. Παραδείγματος χάριν, ο Λευτέρης Βογιατζης, που ήταν πιεστικός, το έκανε για να ανέβεις εσύ πιο ψηλά. Πρέπει να βλέπεις και τις προθέσεις και ποιος είναι αυτός που το κάνει».

Ο Χρήστος Λούλης αναφέρθηκε στην συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές με 8 επεισόδια και 13 επεισόδια αντιστοίχως και είπε ότι «αυτός είναι ο δρόμος» για να μην πλατιάζουν οι υποθέσεις, ενώ σε ότι αφορά τα μελλοντικά σχέδια του, έκανε λόγο για δύο θεατρικές παραστάσεις: «Προμηθέας» με τον Νίκο Καραθάνο και «Θείος Βάνιας» με τον Δημήτρη Καρατζά.

Σε ότι αφορά τον κινηματογράφο, ανέφερε «Έκανα πέρσι μια ταινία που θα βγει το καλοκαίρι, ενώ συμμετέχω και στην ταινία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, υποδύομαι τον ρόλο ενός κακού μάνατζερ, που είναι μια μεγάλη παραγωγή. Εχουν έρθει Αμερικανοί από το Χόλιγουντ εδώ, βλέπεις να μιλάνε και στους Έλληνες τεχνικούς λίγο απαξιωτικά. Βέβαια, είναι κορυφαίοι στο είδος τους στην Αμερική και τώρα έχουν έρθει στα Σεπίλια και στου Ζωγράφου, αλλά…»

Μιλώντας τέλος για τα παιδιά του, ο Χρήστος Λούλης είπε «ο Αλέξανδρος θα γίνει 10 ετών και η Σμαράγδα 6 ετών. Είμαστε και οι δύο γονείς ηθοποιοί, μας βλέπουν στην τηλεόραση για δύο δευτερόλεπτα και βαριούνται. Όταν τα παιδιά σε βλέπουν στις 19:00 κάθε μέρα να φεύγεις για να πας για δουλειά, αυτό τα ενοχλεί. Η Σμαράγδα μας είπε ότι θέλει να γίνει ζωγράφος, έχει πάθος, έχει μάθει μόνη της να διαβάζει και να γράφει, ενώ ο Αλέξανδρος θέλει διάφορα πράγματα. Τελευταία μας είπε ότι θέλει να δουλέψει σε ζωολογικό κήπο».

