Σάρα Έβεραρντ: Αστυνομικός ομολόγησε τον βιασμό και την απαγωγή της

Εν ενεργεία αστυνομικός ομολόγησε το στυγερό έγκλημα που είχε συγκλονίσει τη Βρετανία και τη διεθνή κοινή γνώμη.

Βρετανός εν ενεργεία αστυνομικός ομολόγησε τον βιασμό και την απαγωγή της Σάρα Έβεραρντ, της οποίας η δολοφονία είχε προκαλέσει οργή και συζήτηση για το τι μπορούν να κάνουν η αστυνομία, η κυβέρνηση και η κοινωνία για να σταματήσουν τη βία ανδρών σε βάρος γυναικών, όπως μετέδωσε σήμερα το BBC.

Ο Γουέιν Κάζινς, 48 ετών, αστυνομικός στο Λονδίνο που είναι μέλος της μονάδας προστασίας των διπλωματικών αποστολών, παραδέχθηκε την ευθύνη για τη δολοφονία της Έβεραρντ αλλά δεν έχει δηλώσει αθώος ή ένοχος ενώ ήδη ετοιμάζονται ιατρικές γνωματεύσεις, ανέφερε το BBC, επικαλούμενος τους δικηγόρους του.

Η 33χρονη Έβεραρντ απήχθη ενώ επέστρεφε με τα πόδια στην κατοικία της από ένα φιλικό σπίτι στο νότιο Λονδίνο στις 3 Μαρτίου. Το πτώμα της ανακαλύφθηκε αργότερα σε δάσος λίγο έξω από το Λονδίνο.

Η δολοφονία της προκάλεσε ξεσπάσματα οργής από γυναίκες που μίλησαν για τις δικές τους εμπειρίες και τον φόβο τους να περπατούν μόνες τους στο δρόμο το βράδυ.

