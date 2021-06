Κόσμος

“Black out” σε μεγάλες διεθνείς ιστοσελίδες

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν μεγάλες ιστοσελίδες την Τρίτη.

Οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC τέθηκαν σήμερα εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Το BBC αναφέρει ότι εκτός λειτουργίας τέθηκε και το σάιτ της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, gov.uk

Beginning with where we are now: A massive internet outage, affecting websites including The Guardian, https://t.co/m4BpHUT5yb, Amazon, and Reddit has been traced to a failure in a content delivery network (CDN) run by Fastly. — alex hern (@alexhern) June 8, 2021

The Guardian's website and app are currently being affected by a wider internet outage and will be back as soon as possible — The Guardian (@guardian) June 8, 2021

Ο ισότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργούσε. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Σύμφωνα με το BBC, δεν αποκλείεται το πρόβλημα να προέρχεται από τον πάροχο CDN, Fastly. Πρόκειται για μία εταιρεία cloud computing, η οποία παρέχει βασικές υπηρεσίες σε πολλές ιστοσελίδες.

Σε ανακοίνωσή της, η Fastly ανέφερε ότι διερευνά «τον πιθανό αντίκτυπο στην απόδοση των υπηρεσιών CDN». Οι περισσότερες περιοχές κάλυψης της Fastly αντιμετώπιζαν «υποβαθμισμένη απόδοση», σύμφωνα με το Reuters.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής τι έχει έθεσε εκτός λειτουργίας τους ιστότοπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων επανήλθαν.