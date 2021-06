Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer - Χανιά: Νοσηλεύτρια με θρόμβωση στο Νοσοκομείο

Επιπλοκές παρουσίασε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων μετά τον εμβολιασμό της με Pfizer.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια παρουσίασε αρχικά θρόμβωση στα άκρα και συγκεκριμένα στο ένα πόδι αρχικά και στη συνέχεια στο άλλο πόδι.

Πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 50 χρόνων η οποία μετά την εμφάνιση της επιπλοκής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η υγεία της δεν κινδυνεύει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένεται να φανεί από τις εξετάσεις αν συνδέεται ο εμβολιασμός με την εμφάνιση της θρόμβωσης.

Πηγή: flashnews

