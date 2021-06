Οικονομία

10ετές ομόλογο εκδίδει η Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξανά στις αγορές για δειθνή δανεισμό καταφέυγει το υπουργείο Οικονομικών.

του Νίκου Ρογκάκου

H Ελληνική Δημοκρατία ανέθεσε στην BNP Paribas, την Deutsche Bank, την Goldman Sachs Bank Europe SE, την HSBC, την J.P. να ξεκινήσουν την διαδικασία για έκδοση 10ετούς ομολόγου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Morgan και η Nomura είναι από κοινού επικεφαλής για το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών και οι τίτλοι θα εχουν ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο του 2031

Η κοινοπρακτική συναλλαγή θα ξεκινήσει άμεσα, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, όμως δεν αποκλείεται το βιβλίο προσφορών να ανοίξει αύριο ή την Πέμπτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάρα Εβεραρντ: Αστυνομικός ομολόγησε τον βιασμό και την απαγωγή της

Τάσος Μπερδέσης: ο Γιώργος Μανίκας στο “Πρωινό” μιλά για τον φίλο του

“Black out” σε μεγάλες διεθνείς ιστοσελίδες