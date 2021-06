Κοινωνία

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: Στη φυλακή ο 75χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 75χρονος που σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του την περασμένη Πέμπτη.

Στην φυλακή οδηγείται ο 75χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την περασμένη Πέμπτη την εν διαστάσει σύζυγο του, έξω από το σπίτι της στην Αγία Βαρβάρα, μετά την απολογία του για το έγκλημα.

Ο κατηγορούμενος παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου έδωσε εξηγήσεις επί τρεις ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος ισχυρίζεται πως πυροβόλησε την 64χρονη γυναίκα βρισκόμενος εν βρασμώ και ότι επί σειρά ετών ήταν αντιμέτωπος με επιθετική και απαξιωτική συμπεριφορά από την επί σχεδόν 40 χρόνια σύζυγο του, με αφορμή οικονομικά και άλλα προβλήματα που είχαν ανακύψει ανάμεσα τους.

Αφορμή για το έγκλημα, για το οποίο σύμφωνα με την δικογραφία ο 75χρονος πήγε προετοιμασμένος έχοντας το όπλο μαζί του, ήταν η άρνηση της 64χρονης να του παραδώσει κοσμήματα που ανήκαν στην αδελφή του και η προσβλητική φράση που του είπε όταν της τα ζήτησε.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως πήρε το όπλο μαζί του για να την τρομάξει και όχι για να την σκοτώσει.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο 75χρονος, η εν διαστάσει σύζυγος του είχε εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη του αρνούμενη να του μεταβιβάσει επιχείρηση που, λόγω οικονομικών δυσκολιών του στο παρελθόν, είχε γράψει στο όνομα της και ότι με την συμπεριφορά της τον είχε απομακρύνει από τα παιδιά του.