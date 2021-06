Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης - Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: Τα χρήματα θα αρχίσουν να εισρέουν τις ερχόμενες εβδομάδες

«Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα αρχίσουν να εισρέουν τις ερχόμενες εβδομάδες», είπε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζοντας ότι «η πράσινη και η ψηφιακή ανάκαμψη είναι έτοιμες να ξεκινήσουν».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με θέμα το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή θα αρχίσει να εγκρίνει τα πρώτα εθνικά σχέδια ανθεκτικότητας και ανάκαμψης.

«Σε χρόνο ρεκόρ δημιουργήσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης (Next Generation EU), το μεγαλύτερο σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη από το σχέδιο Μάρσαλ», ανέφερε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. «Πρόκειται για ένα επίτευγμα ορόσημο», πρόσθεσε. «Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα αρχίσουν να εισρέουν τις ερχόμενες εβδομάδες», είπε ακόμη, τονίζοντας ότι «η πράσινη και η ψηφιακή ανάκαμψη είναι έτοιμες να ξεκινήσουν».

