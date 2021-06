Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: 22χρονος λήστευε με όπλο σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη για σωρεία ληστειών σε σούπερ μάρκετ. Βίντεο - ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 22χρονου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη, στο Παλαιό Φάληρο, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 22χρονος, κατηγορούμενος για ληστείες κατά συρροή και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 22χρονος είχε διαπράξει ληστεία, με τη χρήση όπλου, σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου και είχε διαφύγει πεζός. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, τον εντόπισαν σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας όπου είχε κρυφτεί, ενώ προηγουμένως είχε πετάξει το όπλο και τα κλοπιμαία. Ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι ρέπλικα, σουγιάς, το χρηματικό ποσό των 1.615 ευρώ που είχε αφαιρέσει από το σούπερ μάρκετ και είδη ρουχισμού. Σε αστυνομική έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε και άλλο πιστόλι τύπου ρέπλικα.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας εξιχνιάστηκαν επιπλέον δύο ληστείες σε σούπερ μάρκετ με τον ίδιο τρόπο δράσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων αξιόποινων πράξεων.

Δείτε εικόνες απο την στιγμή της σύλληψης: