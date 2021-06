Τεχνολογία - Επιστήμη

“Black out”: Η Fastly “έριξε” τις μεγάλες ιστοσελίδες

BBC, New York Times, Bloomberg και Guardian «χτυπήθηκαν» από το πρόβλημα. Εκτός λειτουργίας τα sites κυβερνήσεων ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί «έπεσαν».

Ιστοσελίδες κυβερνήσεων, εφημερίδων και άλλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης αρχίζουν να λειτουργούν και πάλι σήμερα αφού είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας εξαιτίας μιας βλάβης που συνδέεται με την αμερικανική εταιρεία cloud computing Fastly.

Ιστότοποι μεγάλης κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων οι Reddit, Amazon, CNN, Paypal, Spotify και New York Times, αναφέρθηκε από τον εξειδικευμένο ιστότοπο Downdetector.com πως αντιμετωπίζουν προβλήματα, όμως φάνηκε να επαναλειτουργούν έπειτα από διακοπές οι οποίες κυμάνθηκαν από λίγα λεπτά μέχρι περίπου μία ώρα.

Ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας, ενώ αυτός της βρετανικής κυβέρνησης, gov.uk, εμφάνιζε "Error 503 Service Unavailable" περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας

H Fastly, ένας από τους δημοφιλέστερους στον κόσμο παρόχους περιεχομένου βασισμένου στο cloud, ανακοίνωσε πως «το θέμα εντοπίσθηκε και διορθώθηκε οι παγκόσμιες υπηρεσίες επιστρέφουν».

Η εταιρεία, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2019, βοηθάει ιστότοπους να μετακινούν περιεχόμενο χρησιμοποιώντας λιγότερο «μποτιλιαρισμένες» οδούς και δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να φθάνουν ταχύτερα στους καταναλωτές.

Ο ιστότοπος της Fastly ανέφερε πως οι περισσότερες από τις περιοχές που καλύπτει είχαν «υποβαθμισμένη απόδοση». Μηνύματα για σφάλμα σε αρκετούς από τους ιστότοπους παρέπεμπαν σε προβλήματα της Fastly.

