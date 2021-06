Κόσμος

Μακρόν: Πολίτης χαστούκισε τον Πρόεδρο της Γαλλίας - Δείτε βίντεο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση με χαστούκι δέχθηκε ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Δύο συλλήψεις για το πρωτοφανές περιστατικό.

Ένας άνδρας χαστούκισε τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη νότια Γαλλία, όπως δείχνει το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ασφάλεια του Γάλλου προέδρου γρήγορα επενέβη για να ακινητοποιήσει τον άνδρα και να απομακρύνει τον Μακρόν. Δύο άνθρωποι συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό, μετέδωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV και το ραδιοφωνικό δίκτυο RMC.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζαν Καστέξ μίλησε για προσβολή στη δημοκρατία.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ ο Μακρόν βρισκόταν σε επίσκεψη στην περιοχή Ντρομ στη νοτιοανατολική Γαλλία, όπου συναντήθηκε με εστιάτορες και φοιτητές για να μιλήσουν σχετικά με το πώς η ζωή επιστρέφει στην κανονικότητα μετά την επιδημία Covid-19.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μακρόν διακρίνεται να περπατάει προς ένα συγκεντρωμένο πλήθος, που βρίσκεται πίσω από κιγκλιδώματα.

Ο Γάλλος πρόεδρος απλώνει το χέρι του για να χαιρετίσει έναν άνδρα, που φοράει ένα πράσινο μπλουζάκι, γυαλιά και μάσκα.

Ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει «A Bas La Macronie» (Κάτω ο "Μακρονισμός") και στη συνέχεια χαστουκίζει τον επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

Δύο από τους άνδρες της ασφάλειας του Γάλλου προέδρου κάνουν τάκλιν στον άνδρα με το πράσινο μπλουζάκι, την ώρα που ένας άλλος απομακρύνει τον Μακρόν. Όμως ο Γάλλος πρόεδρος παραμένει σε κοντινή απόσταση για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα και φαίνεται να μιλάει σε κάποιον άλλο στην άλλη πλευρά των κιγκλιδωμάτων.

Η γαλλική προεδρία ανέφερε ότι υπήρξε μια «απόπειρα χαστουκιού» εναντίον του Μακρόν, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.

Η ταυτότητα του άνδρα που χαστούκισε τον Εμανουέλ Μακρόν και τα κίνητρά του δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Καθώς χαστουκίζει τον πρόεδρο της Γαλλίας, ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει "Montjoie Saint Denis", που ήταν η πολεμική ιαχή των γαλλικών στρατευμάτων όταν η χώρα βρισκόταν υπό βασιλεία.

???? FLASH - Emmanuel #Macron s’est fait gifler par un homme s’ecriant "A bas la macronie !", lors d’une visite a #Tain. (via @AlexpLille) #Drome pic.twitter.com/ncLhQymiET

Ειδήσεις σήμερα:

Γυμνάσια - Λύκεια: Ψηφιακά τα απολυτήρια μέσω gov.gr

“Black out”: Η Fastly “έριξε” τις μεγάλες ιστοσελίδες

Θεσσαλονίκη: Ισόβια για τη δολοφονία του πεθερού της με τηγάνι