Βρετανίδα πρέσβης για τουρισμό: σύντομα η Ελλάδα στην “πράσινη λίστα” της Βρετανίας

Την εκτίμηση ότι η χώρα μας θα μπει σύντομα στην «πράσινη» λίστα της Βρετανίας από την «πορτοκαλί», στην οποία βρίσκεται σήμερα, εξέφρασε η Κέιτ Σμιθ.

Την εκτίμηση ότι η χώρα μας θα μπει σύντομα στην «πράσινη» λίστα της Βρετανίας από την «πορτοκαλί», στην οποία βρίσκεται σήμερα, εξέφρασε η Βρετανίδα πρέσβης Κέιτ Σμιθ μιλώντας σε τηλε-ημερίδα με θέμα «Τουρισμός και ασφάλεια». Η Κέιτ Σμιθ υπενθύμισε πως τα στοιχεία της πανδημίας αναθεωρούνται κάθε τρεις εβδομάδες και επομένως η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να θεωρηθεί ασφαλής τουριστικός προορισμός.

Η μετάβαση από την «πορτοκαλί» στην «πράσινη» λίστα θα διευκολύνει τη ροή των Βρετανών τουριστών προς την Ελλάδα, καθώς δεν θα υπάρχει η υποχρέωση της καραντίνας μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα η βρετανική κυβέρνηση διατήρησε τη χώρα μας στην «πορτοκαλί» λίστα παρά τα δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου πως θα δινόταν το «πράσινο φως» για τουλάχιστον πέντε νησιά που αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για τους Βρετανούς τουρίστες.

