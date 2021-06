Κόσμος

Εμβολιασμός – Βέμπερ: εγωιστική στάση από ΗΠΑ και Βρετανία

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τόνισε ότι «η EE κράτησε την Ευρώπη μαζί κατά τη διάρκεια της πανδημίας χωρίς να υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης τάξης».

H EE κράτησε την Ευρώπη μαζί κατά τη διάρκεια της πανδημίας χωρίς να υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης τάξης, ανέφερε ο επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, σε ενημέρωση προς τους ανταποκριτές. Ωστόσο, όπως επισήμανε υπάρχει ανάγκη για κοινή κατανόηση για το τι πρέπει να γίνεται σε τέτοιες κρίσεις.

Αναφορικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό, ο κ. Βέμπερ σημείωσε ότι «το πιο σημαντικό τώρα είναι να έχουμε κατά νου το καλοκαίρι και την τουριστική περίοδο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας θετικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή του ψηφιακού πιστοποιητικού CΟVID. Και όταν βλέπετε την τρέχουσα προοπτική, υπάρχει ένα μεγάλο κενό μεταξύ των κρατών μελών στο πόσο γρήγορα είναι», τόνισε συμπληρώνοντας ότι «το ΕΚ θα δώσει συνέχεια σε αυτό. Πρέπει να κάνουμε αυτήν τη σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το ποιος παραδίδει και ποιος όχι». Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΕ μπορεί να είναι επικριτική απέναντι στους Βρετανούς και τους Αμερικανούς «για τη νομικιστική και εγωιστική προσέγγιση στη διανομή των εμβολίων».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν πρέπει να έρθει με μια πολύ σαφή και φιλόδοξη προσφορά για τα εμβόλια. Μιλάμε πολύ για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά βραχυπρόθεσμα, το πιο επιτυχημένο μήνυμα είναι απλά αυτό που έκανε η Ευρώπη όταν προσέφερε 100 εκατομμύρια δόσεις στον υπόλοιπο κόσμο. Θέλουμε ο Μπάιντεν να κάνει το ίδιο», ανέφερε ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

Επίσης, υπογράμμισε ότι η ΕΕ χρειάζεται «την επανεκκίνηση των εμπορικών συνομιλιών με την Αμερική».

