Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο γιατρός που έγραφε ναρκωτικά χάπια για 20 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελεύθερος με όρους ο παθολόγος που έγραφε ναρκωτικά σε τοξικομανείς έναντι αμοιβής. Τι είπε στην απολογία του για τη δράση δυο και πλέον ετών.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκε μετά την πολύωρη απολογία του στην Ειδική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 62χρονος παθολόγος που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, κατηγορούμενος ότι συνταγογραφούσε ναρκωτικά χάπια σε τοξικομανείς, έναντι αμοιβής 20 ευρώ για κάθε συνταγή.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών με την ιδιότητα του γιατρού. Η δικογραφία περιλαμβάνει παράνομες συνταγογραφήσεις σε βάθος δύο και πλέον ετών με τη χρήση ΑΜΚΑ τρίτων προσώπων, συνήθως συγγενικών προσώπων. Ο ίδιος, απολογούμενος, φέρεται να έκανε λόγο για μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών που χρησιμοποίησαν ΑΜΚΑ συγγενών ή οικείων τους και στις οποίες δέχθηκε να συνταγογραφήσει.

«Η αποδοχή μου αυτή δεν είχε να κάνει με οικονομικό όφελος, αλλά με την παροχή βοήθειας και φροντίδας σε ασθενείς που πραγματικά το έχουν ανάγκη», είπε, κατά πληροφορίες, στην απολογία του, προσθέτοντας ότι η υπόθεση έχει μεγαλοποιηθεί σε υπερθετικό βαθμό. Όσον αφορά τα 13 ναρκωτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι του, απολογήθηκε ότι ήταν «ληγμένα» εδώ και μία 15ετία.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν τελικά να τον αφήσουν ελεύθερο υπό τους όρους της αυτοπρόσωπης εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής διαμονής του, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος γιατρός που διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη είχε συλληφθεί κατόπιν έρευνας που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυμνάσια - Λύκεια: Ψηφιακά τα απολυτήρια μέσω gov.gr

Επίδοξος βιαστής έστηνε “καρτέρι” σε νεκροταφείο

Σπάρτη: Φωτιά σε δάσος