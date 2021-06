Life

Δημήτρης Σκαρμούτσος: Η συγκινητική ανάρτηση για τα παιδάκια που κάνουν χημειοθεραπείες!

Έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους.

Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram o Δημήτρης Σκαρμούτσος και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους.

Συγκεκριμένα, ο οικοδεσπότης της εκπομπής “Γειτονιές στο πιάτο” του ΑΝΤ1 βοήθησε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τον αγώνα που δίνουν τα παιδάκια που πάσχουν από καρκίνο και παλεύουν με τις χημειοθεραπείες.

