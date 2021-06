Κοινωνία

Μπαλάσκας - εγκληματικότητα: εισαγγελική έρευνα για δηλώσεις του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων σε μια σκληρή ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για «ανεύθυνη χυδαιότητα τέτοιων εκπροσώπων της Αστυνομίας».

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αναφορικά με τις δηλώσεις του συνδικαλιστή της ΠΟΑΣΥ, αστυνομικού, Σταύρου Μπαλάσκα, στις οποίες, μεταξύ των άλλων, είχε αναφέρει ότι «η Αστυνομία συλλαμβάνει και η Δικαιοσύνη αφήνει ελεύθερους τους εγκληματίες».

Αναλυτικότερα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μετά τις δηλώσεις του κ. Μπαλάσκα το περασμένο Σάββατο σε τηλεοπτικό σταθμό, διαβίβασε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα οποία αναφερόντουσαν στις δηλώσεις αυτές, όπως και απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα των όσο είπε ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ.

Κατόπιν αυτού, ο αντεισαγγελέας υπηρεσία του Αρείου Πάγου αφού μελέτησε τα δημοσιεύματα, έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να ερευνηθεί εάν έχουν διεπράχθη πιθανά αδικήματα.

Παράλληλα, η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων σε μια σκληρή ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για «ανεύθυνη χυδαιότητα τέτοιων εκπροσώπων της Αστυνομίας». Επίσης, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει διατάξει την διενέργεια διοικητικής έρευνας σχετικά με τις δηλώσεις του συνδικαλιστή της ΠΟΑΣΥ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμός – Βέμπερ: εγωιστική στάση από ΗΠΑ και Βρετανία

Γεννηματά: η Κυβέρνηση καταργεί εργασιακά δικαιώματα

Βρετανίδα πρέσβης για τουρισμό: σύντομα η Ελλάδα στην “πράσινη λίστα” της Βρετανίας