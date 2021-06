Αθλητικά

Euro 2020 – Αγία Πετρούπολη: προβληματισμός για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή επτά αναμετρήσεων.

Προβληματισμό προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των αγώνων για το EURO 2020.

«Τα κρούσματα Covid-19 αυξάνονται» επιβεβαίωσε σήμερα η Επιτροπή Υγείας της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας, με τα κρούσματα να ξεπερνούν τα 800 κάθε ημέρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, φτάνοντας στα 861 την Κυριακή, ενώ ήταν στα 700 πριν από ένα μήνα.

«Τα αποτελέσματα της περασμένης εβδομάδας δείχνουν ότι έχουμε σημειώσει αύξηση των κρουσμάτων» παραδέχτηκε ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντερ Μπεγκλόφ, μιλώντας στο ραδιόφωνο της Ρωσίας.

«Συνδέεται με την κυκλική φύση της δραστηριότητας του ιού. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» πρόσθεσε. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη μετατροπή ενός νοσοκομείου 876 κλινών σε κλινική Covid-19.

Η Αγία Πετρούπολη είναι η πόλη που πλήττεται περισσότερο στη Ρωσία μετά την πρωτεύουσα Μόσχα. Σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, το Κρεμλίνο δεν έχει θεσπίσει νέους περιορισμούς μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Οι αρχές «στοιχηματίζουν» επίσης στην εκστρατεία εμβολιασμού, ακόμη και αν παραμένει... επίπονη, μπροστά στη δυσπιστία του πληθυσμού.

Η Αγία Πετρούπολη θα φιλοξενήσει έξι αγώνες στη φάση των ομίλων από τις 12 Ιουνίου και ένα προημιτελικό στις 2 Ιουλίου:

Σάββατο 12 Ιουνίου – 2ος όμιλος: Βέλγιο-Ρωσία

Δευτέρα 14 Ιουνίου - 5ος όμιλος: Πολωνία–Σλοβακία

Τετάρτη 16 Ιουνίου – 2ος όμιλος: Φινλανδία-Ρωσία

Παρασκευή 18 Ιουνίου – 5ος όμιλος: Σουηδία-Σλοβακία

Δευτέρα 21 Ιουνίου – 2ος όμιλος: Φινλανδία-Βέλγιο

Τετάρτη 23 Ιουνίου – 5ος όμιλος: Σουηδία-Πολωνία

Παρασκευή 2 Ιουλίου – προημιτελικά

Ο ΑΝΤ1 ειναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός στην Ελλάδα που θα προβάλλει την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με εκπομπές και μετάδοση τριών αγώνων καθημερινά, απο τις 11 Ιουνίου και για έναν μήνα, Για να δεις το πλήρες πρόγραμμα, πάτησε ΕΔΩ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυμνάσια - Λύκεια: Ψηφιακά τα απολυτήρια μέσω gov.gr

Επίδοξος βιαστής έστηνε “καρτέρι” σε νεκροταφείο

Σπάρτη: Φωτιά σε δάσος