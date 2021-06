Οικονομία

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού: Πιστώνονται οι λογαριασμοί των δικαιούχων

Καταβάλλεται σε 15.038 δικαιούχους η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού του Απριλίου ύψους 17 εκατ. ευρώ.

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 15.038 δικαιούχων της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού μηνός Απριλίου ποσό συνολικού ύψους 17 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών

Μετά τη σημερινή καταβολή, ο συνολικόςαριθμός των δικαιούχων που έχουν στηριχθεί από το συγκεκριμένο μέτρο ανέρχεται σε 87.713, στους οποίους έχει δοθεί ενίσχυση ύψους 95 εκατ. ευρώ. Έτσι, μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, έχει ήδη λάβει τη χρηματοδότηση πάνω από το 93% των δικαιούχων που κατέθεσαν αίτηση.

