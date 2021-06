Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Moderna - ΕΜΑ: Εξετάζεται η χρήση σε εφήβους

Αρχίζει η αξιολόγηση για χορήγηση του εμβολίου της Moderna σε παιδιά 12 έως 17 ετών.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1, Μαρίας Αρώνη

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε να αξιολογεί την επέκταση της χρήσης του εμβολίου της Moderna κατά της COVID-19, σε παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών.

Το εμβόλιο της Moderna κατά της COVID-19, τεχνολογίας mRNA, προς το παρόν είναι εγκεκριμένο για χρήση σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.

Η επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα του EMA (CHMP) θα πραγματοποιήσει μια ταχεία αξιολόγηση των δεδομένων που υποβάλλονται στην αίτηση, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων μιας μεγάλης εν εξελίξει κλινικής μελέτης στην οποία συμμετέχουν έφηβοι ηλικίας 12 έως 17 ετών.

Η γνώμη της CHMP σχετικά με την επέκταση της χρήσης του εμβολίου, μαζί με τυχόν απαιτήσεις για περαιτέρω μελέτες και πρόσθετη παρακολούθηση της ασφάλειας, θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα εκδώσει τελική νομικά δεσμευτική απόφαση που θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

