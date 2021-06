Κοινωνία

Δολοφονία στη Ζάκυνθο - Μαντάς στον ΑΝΤ1: Υπέρμετρη καθυστέρηση στις έρευνες (βίντεο)

Τι είπε ο δικηγόρος του δολοφονημένου Ντίμη Κορφιάτη, για την “ενέδρα θανάτου” που στοίχισε τη ζωή στην 37χρονη σύζυγο του επιχειρηματία.

Μεταξύ των προσαχθέντων και συλληφθέντων για την “ενέδρα θανάτου” σε βάρος του Ντίμη Κορφιάτη, τον Ιούλιο του 2020 στη Ζάκυνθο, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 37χρονη σύζυγός του, είναι άτομα που περιλαμβάνονται στο δικόγραφο της μηνύσεως που είχε καταθέσει ο δολοφονημένος επιχειρηματίας, επιβεβαίωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο ποινικολόγος Θεόδωρος Μαντάς.

Υπογράμμισε πως «υπήρξε μια υπέρμετρη καθυστέρηση των ερευνών», όπως είχε επισημάνει σε παλιότερη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1. Ως εκ τούτου, πριν από ένα μήνα, δολοφονήθηκε ο εντολέας του, Ντίμης Κορφιάτης.

Ο κ. Μαντάς απέφυγε να αναφερθεί σε περαιτέρω στοιχεία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση του προανακριτικού υλικού, δεσμεύτηκε ωστόσο πως θα μιλήσει εν ευθέτω χρόνω.

